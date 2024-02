Emme Muniz sorprende con su pareja en Día de San Valentín

Las alfombras rojas han cambiado para Emme Muniz, quien por primera vez ha asistido a un evento público sin presentarse ante los fotógrafos junto a su mamá, Jennifer Lopez, o su papá, Marc Anthony. Esta vez, su paso por la red carpet ha sido más personal y un tanto romántico, pues Emme sorprendió al desfilar frente a los fotógrafos de la mano de su pareja.

Loading the player...

Video: Getty Images

Entre nervios y sonrisas, ambos caminaron para entrar en el cine, en donde se daba el lanzamiento de This is Me... Now, el nuevo y esperado álbum de JLo. Emme, de 15 años, vistió una camisa blanca con pantalones negros, y estilizó el cabello con sus rizos naturales, que enmarcaban su sonrisa a la perfección.

Acorde a la etiqueta de la noche, su pareja optó por camisa blanca y blazer gris con pantalones a juego. Ambos fueron escoltados por los organizadores para continuar con su camino sin posar directamente para las cámaras.

Esta es la primera vez que Emme aparece junto a su pareja, un bello detalle para sus seguidores justo en el Día de San Valentín. Su personalidad, siempre cariñosa y atenta, nos han dejado ver que tiene un gran contacto físico con sus amigos, tal como lo ha demostrado cuando sale con Seraphina, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, quien ahora es su media hermana, además de su BFF.

El talento de Emme Muniz

Durante su matrimonio con Marc Anthony, Jennifer Lopez tuvo a sus mellizos, Emme y Max, hoy de casi 16 años. Si bien Max es mucho más introvertido, Emme ha demostrado que tiene pasión y talento por la música tal como sus papás. Quizá la máxima sorpresa que nos dio con su voz fue en 2020, cuando acompañó a su mamá durante el show de medio tiempo en el Super Bowl, en el que también se presentó Shakira.

Emme ha continuado dando rienda suelta a su talento y a finales de 2023, JLo acudió a un recital escolar en Los Ángeles, en donde, muy orgullosa, fue testigo de cómo todos elogiaron la voz de Emme, quien volvió a casa con varios ramos de flores.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...