Inseparables, Emme Muñiz y Fin Affleck disfrutan de un día de compras en Los Ángeles

Los días en que Emme Muñiz y Seraphina Rose Affleck caminaban de la mano de sus famosos padres han quedado atrás, pues cada vez se hacen más mayores e independientes, de hecho, la hija de Ben Affleck ha decidido adoptar una nueva identidad bajo el nombre de Fin. Estos dos adolescentes no solo están están unidos por el matrimonio de sus respectivos padres, sino también por una sólida amistad alimentada por la convivencia cotidiana. Recientemente, fueron captados en una salida de compras, reafirmando una vez más lo unidas que son y lo mucho que disfrutan pasar el tiempo juntos.

©GrosbyGroup



Emme y Fin disfrutaron de un día de compras en Los Ángeles.

Este 15 de abril, Emme y Fin fueron fotografiados en Los Ángeles durante una salida juntos. Las imágenes las mostraron en lo que parecía ser un estacionamiento luego de descender del vehículo que las llevó al lugar. Iban acompañadas por una mujer que caminaba con ellos, pendiente en todo momento.

Tanto la hija de Jennifer Lopez como la de Ben, optaron por looks casuales y cómodos para esta ocasión. Emme, quien tiene 16 años, usó unos jeans azules de corte amplio, con una camiseta oversize, una chaqueta verde militar con bolsillos y tenis Onitsuka Tiger, además llevaba un termo en la mano y unos audífonos de diadema.

©GrosbyGroup



Las adoslecentes acudieron acompañadas de una mujer.

Por su parte, Fin vistió unos pantalones con estampado de camuflaje militar y un suéter azul tejido. Una vez bajó del vehículo se ató en la cintura una camisa a cuadros complementando su atuendo desenfadado. Llevaba además varios collares largos y unos tenis Adidas. Sin duda, algo que llamó la atención en su look fue su melena corta a rape, de la cual ha renovado el color con un morado vibrante.

Las fotografías mostraron a los chicos charlando plácidamente mientras caminaban, dejando ver la gran confianza y complicidad que los une. No es de extrañar el gran vínculo que Emme y Fin han construido, pues ambos transitan por la misma etapa y están en búsqueda de sus identidades.

©GrosbyGroup



Mostraron una vez más la gran complicidad que las une.

A principios de este mes se dio a conocer que la segunda de los hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner se había presentado en el servicio religioso en honor a su abuelo materno con el nombre de Fin, haciendo oficial el nuevo nombre que había adoptado. Este anuncio dejó ver a su vez el gran apoyo que ha encontrado de toda su familia en esta decisión. Anteriormente se había comentado que la adolescente se identificaba como una persona no binaria.

Una crianza basada en el respeto

Tanto Jennifer con Ben han coincidido en la importancia de que sus hijos se sientan apoyados y comprendidos en esta etapa de cambios y formación. “Tienen muchos sentimientos. Son adolescentes. Pero va muy bien hasta ahora. Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos (los de Ben Affleck) vean que tienen una nueva aliada en mí”, contaba la cantante recientemente en entrevista para Vogue.

La intérprete confesó a su vez lo doloroso que ha sido ver cómo sus hijos, tanto Emme como su mellizo Max, cada vez se vuelven más independientes, pero entiende que es parte del crecimiento. “Este es el momento en el que tus hijos no quieren hablar contigo. Y se están separando de ti. Y todo es necesario. E intelectualmente, lo entiendo, pero me duele el corazón”, confesaba el año pasado en el programa The View (ABC).