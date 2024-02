Con un viaje a Japón, JLo celebra el cumpleaños 16 de sus mellizos Emme y Max

El tiempo se ha pasado volando desde que Jennifer Lopez le dio la bienvenida a sus hijos Emme y Max Muñiz, fruto de su extinto matrimonio con Marc Anthony. Los mellizos son ya todos unos adolescentes, y han dado muestra del talento que heredaron de sus famosos padres. El pasado 22 de febrero celebraron su cumpleaños número 16 y vaya de qué manera, pues JLo se los llevó al otro lado del mundo para disfrutar de una inolvidable aventura por Japón.

Un día después del festejo, Jennifer tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de su viaje con sus hijos por tierras niponas. “16. Viaje de cumpleaños 2024”, escribió la cantante agregando un par de emojis de cocos, haciendo alusión a la tierna forma en la que se refiere a sus mellizos.

“Nunca había visto a Max tan emocionado”, se escucha decir a la intérprete de On The Floor al inicio del video que publicó. “Nunca me había visto a mí misma tan emocionada”, confesó Emme, quien apenas hace unos días se dejó ver caminando de la mano de un chico en una alfombra roja en pleno San Valentín. A continuación, JLo mostró imágenes de las increíbles experiencias que vivió con sus hijos: desde degustar la más deliciosa comida típica, hasta sumergirse en la cultura japonesa ataviados en la indumentaria tradicional.

Además de conocer algunos de los imponentes palacios que hay en el país asiático, visitaron una modernas instalación artística audiovisual y tiendas especializadas en anime. Por su puesto, el pastel de cumpleaños no podía faltar, y en este caso fueron dos. Aunque estaban a miles de millas de distancia de su casa, eso no impidió que se sentaran a la mesa en medio de una linda decoración de cumpleaños y tuvieran un festejo con la calidez de su hogar.

Al parecer, Jennifer invitó a este viaje a algunos amigos de sus hijos, pues en las imágenes se veía a varios jovencitos de una edad similar a la de Emme y Max. “Feliz cumpleaños a mis ‘Cocos’, los amo”, agregó la intérprete al final del video, mismo que ambientó con su tema Hummingbird.

La experiencia de JLo como madre de adolescentes

En mayo del año pasado, a propósito de su película The Mother, Jennifer se sinceró sobre su maternidad en una visita al programa The View (ABC) y contó que ahora entiende algunas cosas que su misma madre le contaba. “Recuerdo cuando mi madre me decía: ‘Siempre soy la mala, tengo que disciplinarte’. Y hay algo de verdad en eso. Te llevas un poco la peor parte”, comentaba.

“Estoy experimentando esto ahora, ya sabes que todos pasamos por eso por primera vez con nuestros propios hijos. Y te quedas como: ‘Oh, esto es de lo que me estaban hablando’. Este es el momento en el que tus hijos no quieren hablar contigo. Y se están separando de ti”, continuó. “Y todo es necesario. E intelectualmente, lo entiendo, pero me duele el corazón”, confesó.

También habló de cómo se sienten sus hijos al tener una mamá famosa. “A ellos les encanta y a la vez no. Creo que están muy orgullosos. Ellos me aman, yo los amo”, comentó. “Los tres somos súper, súper unidos. Pero creo que es algo (incómodo) que la gente sepa quién es tu madre. Están navegando por eso. Ahora son adolescentes. Sus amigos saben cosas”, agregó.

