Jennifer Lopez y su hija Emme disfrutan de una cita en Broadway

Jennifer Lopez y su hija Emme Muñiz tuvieron un grandioso fin de semana en Nueva York. Madre e hija viajaron a ‘La Ciudad que Nunca Duerme’ donde disfrutaron de la aclamada puesta en escena Merrily We Roll Along, uno de los musicales de Broadway más populares de los últimos tiempos. Ambas pasaron una tarde maravillosa de domingo en el Hudson Theater viendo la puesta en escena, la cual cuenta con un elenco de primera encabezado por Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Mendez.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y con Emme y Max

‘La Diva del Bronx’ compartió con sus seguidores parte de lo que fue su fin de semana al lado de su hija. En esta cita al teatro, JLo y Emme fueron bien acompañadas por Lynda Lopez, hermana de la cantante, además de la productora Elaine Goldsmith-Thomas, quien es gran amiga de JLo, y el coach vocal Stevie Mackey. En sus historias de Instagram JLo publicó algunas fotos de la velada, así como en su feed, dejando ver que Emme se ha convertido en una cómplice más de sus aventuras.

©@jlo



JLo con sus acompañantes en Broadway

Una de las fotos que más llamó la atención fue en la que la intérprete de temas como This is me... Now aparece abrazando cariñosamente a su hija de 16 años. A pesar de estar en plena adolescencia, JLo y Emme llevan una gran relación y parece ser que el gusto por las obras de teatro y los musicales es algo que las ha unido aún más. A esta cita en el teatro, Max, el mellizo de Emme, no las acompañó, pues no figuró en el carrete de imágenes de su madre.

©@jlo



Jennifer Lopez y Emme en Nueva York

En otra de las postales que JLo publicó en su carrete, el que tituló como “A Merry Sunday”, la cantante compartió una foto en la que Emme aparece abrazando a Jonathan Groff, uno de los protagonistas de la obra que disfrutó al lado de su mamá. En la imagen, se aprecia el característico estilo comfy de Emme, quien llevó una camiseta negra de manga corta con botonadura blanca y unas gafas grandes.

©@jlo



Jonathan Groff y Emme Muñiz

En una entrevista realizada hace un tiempo, JLo contó a Stellar que, como cualquier padre, estaba padeciendo la adolescencia de sus hijos. “Es el momento más desgarrador”, confesó ‘La Diva del Bronx’ sobre la etapa por la que están pasando sus ‘coconuts’, como cariñosamente les llama a los mellizos. “Pensé que me habían roto el corazón antes, no, esto es lo peor”. Pese a lo complejo de esta etapa, la intérprete aseguró que los chicos solo necesitaban tiempo para encontrarse consigo mismos. “Solo necesitan encontrar su propio camino”, dijo la también actriz. “Te aman, eres su mamá, los has cuidado y ahora necesitan tener su propia identidad”, añadió.