Jennifer Lopez rompe el silencio sobre los malos tratos que vivió en una relación

Jennifer Lopez abrió su corazón como nunca para contar los detalles de su vida amorosa en las últimas dos décadas. La cantante se sinceró en su documental The Greatest Love Story Never Told (Prime), en donde repasa sus romances junto a Alex Rodríguez, Marc Anthony, Ojani Noa y, por supuesto, Ben Affleck. Sin embargo, un detalle en sus confesiones llamó la atención de sus seguidores, pues la ‘diva del Bronx’ contó que fue víctima de una relación en la que fue maltratada.

Desde que JLo se reencontró con Ben, se sintió inspirada para lanzar su álbum This is Me... Now, que va acompañado de una película homónima; y en el documental de Prime explica la creación de cada una de las canciones. Es justo cuando habla del tema Rebound que la vemos en una casa de cristal, conviviendo con su pareja ficticia y siendo violentada tras una fuerte discusión.

“Que te avienten y forcejeen contigo no es nada divertido”, expresó sobre la recreación que vemos en la pantalla. A pesar de lo delicado de la situación, JLo confirmó que jamás sufrió por el contacto físico. “Nunca estuve en una relación en la que me golpearan, gracias a Dios. Pero definitivamente he sido maltratada y sufrí un par de cosas desagradables e irrespetuosas”, recordó. Sin dar más detalles sobre en qué momento de su vida o con quién vivió esa mala experiencia, JLo comentó: “Estoy feliz de que todo eso quedó atrás”.

La también actriz explicó a Variety que la idea de la casa de cristal para ella fue como dar ese paso dentro de una relación tóxica. “Tienes un trauma de tu pasado. Tienes estos patrones que aún no has descubierto. Y te involucras en estas relaciones en las que te comprometes de maneras que nunca pensaste que harías”, comentó. Y añadió: “O permites que las personas te traten de maneras que nunca imaginaste. Nunca pensé que lo haría. Y ciertamente eso fue lo que me pasó a mí”.

La coreografía de Rebound hace eco a las memorias de JLo, True Love, que escribió en 2014, en las que expresó: “Nunca he tenido un ojo morado o un labio hinchado, pero he estado en relaciones en las que me sentí abusada de alguna forma: mental, emocional y verbalmente”. Sobre su experiencia, agrega: “Sé lo que se siente que tu alma sea disminuida por cómo te trata la persona que amas”.

La negativa de un amigo de Marc Anthony

Durante la creación del documental, Jennifer Lopez buscó a los mejores bailarines, así como a celebridades que la ayudaran a contar su propia historia. Uno de ellos fue el actor de ascendencia puertorriqueña, Anthony Ramos, quien rechazó el papel después de saber que sería parte de la historia de Rebound.

La razón fue su amistad con Marc Anthony, pues el actor de Hamilton no quería estar involucrado en algo que pudiera afectar la imagen del salsero. En el documental podemos ver a JLo al teléfono con Ramos en el momento en el que él rechaza la oportunidad: “No sabía que tú y Marc fueran buenos amigos, pero está bien”, expresa la cantante. Y aseguró que no afectaría al hoy esposo de Nadia Ferreira: “Es el padre de mis hijos, obviamente nunca haría nada que lo señale”.

Jennifer y Marc estuvieron casados desde 2004 hasta su divorcio en 2014 tras una separación en 2011. En 2008 la pareja dio la bienvenida a sus mellizos, Max y Emme, quienes hace unos días cumplieron 16 años.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...