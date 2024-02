Ben Affleck pide perdón a Jennifer Lopez por terminar su relación tres días antes de su boda

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck tiene muchos detalles que a lo largo de los años habían optado por guardar. Dispuestos a compartir con sus fans algunos de ellos, recuerdan cada uno de sus pasos en The Greatest Love Story Never Told, el documental de JLo dirigido por Jason Bergh y recién estrenado en Prime; en el que revelaron que tres días antes de su boda en 2003, terminaron su relación, por lo que Ben le pidió disculpas a Jen.

“Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas”, confesó ante las cámaras la intérprete.

Cabe recordar que a principios de los 2000, Jennifer y Ben eran la pareja del momento. Su relación inició cuando coincidieron en el set de Gigli (2002), un flechazo que no pudieron evitar y que los llevaría al altar después de un romance público. Pero esa boda tan esperada por sus fans no sucedió, pues ambos permitieron que el escrutinio público se interpusiera en su relación.

“Creo que te he perdonado hasta el final. Creo que necesito perdonarme por algunas cosas”, responde Jennifer al recordar ese capítulo de su historia de amor.

En los que habrían sido los momentos más memorables de su llegada al altar, la pareja atravesó por una crisis, aunque después se reencontraron e intentaron seguir adelante; terminaron definitivamente a principios de 2004. Para ella, fue uno de los momentos más tristes de su vida, y reveló que la pasó muy mal porque no sólo había perdido a su prometido y cancelado la boda que soñaba; sino que se había alejado de su mejor amigo.

Jennifer y Ben admiten que eran poco maduros para lidiar con ello, y aseguran que aunque su amor era puro y real, no estaban preparados para el siguiente paso en sus vidas.

Tras su separación, cada uno continuó buscando el amor. Jennifer lo encontró en Marc Anthony, con quien se casó y tuvo a sus mellizos Max y Emme, hoy de 16 años. Ben se casó con Jennifer Garner, con quien formó una familia junto a sus hijos Violet, Seraphina y Samuel; de 18, 15 y 11 años respectivamente.

El broche de oro para una perfecta historia de amor

Bien dicen que lo que es tuyo, solo regresa. Y ese fue el caso de Jennifer y Ben, quienes se reencontraron en 2021, luego de que ella cancelara su compromiso de boda con Alex Rodrgiuez y él pusiera fin a su relación con Ana de Armas. Bennifer retomó su noviazgo casi 20 años después de aquella separación y, finalmente en julio de 2022 unieron sus vidas en una ceremonia privada en Las Vegas, para después celebrar su soñada boda en agosto de ese año.

La fiesta tuvo lugar a las afueras de Savannah, Georgia, en donde el actor tiene una hermosa propiedad. De hecho, ese era el lugar que en 2003 habían elegido para aquella boda que no sucedió, demostrando que las segundas oportunidades sí son reales cuando hay amor verdadero.

Se dieron el “sí, acepto” rodeados de sus seres más queridos, especialmente de sus hijos, quienes fueron parte del cortejo nupcial. Para Jennifer este nuevo capítulo romántico que la inspiración perfecta para crear su nuevo álbum This is Me... Now, la continuación del disco This is Me... Then que lanzó justo cuando salía con Affleck por primera vez.

Una bella historia de amor materializada en canciones inspiradas por su propia experiencia y acompañada de este documental en el que nos hacen parte de la historia que continúan escribiendo.

