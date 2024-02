Britney Spears revive un conflicto con Jennifer Lopez por Ben Affleck

Britney Spears parece no haberlo contado todo en su libro de memorias, The Woman in Me, pues este miércoles sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram, en la que revivió un conflicto bastante polémico en su tiempo junto a Jennifer Lopez.

La llamada ‘princesa del pop’ publicó una foto en blanco y negro en la que aparece junto a la compositora Diane Warren y el hoy esposo de JLo, Ben Affleck. “¡¡Qué foto tan más cool de mí, Ben Affleck y Diane Warren hace unos años 😂😂!!”, escribió la intérprete de Toxic. Como una buena fan, agregó: “Él es tan buen actor”.

Hasta ahí todo parecía un grato recuerdo entre amigos; sin embargo, añadió: “¿Olvidé mencionar que me besé con Ben esa noche?... Honestamente, lo olvidé. ¡Qué loco!”. Para los fans de Brit y JLo, esta confesión los llevó a inicios de los 2000, cuando Jennifer y Ben salían juntos y él protagonizó rumores de romance con Britney.

Incluso, la cantante parecía provocar a ‘La Diva del Pop’ de forma directa, pues en el video de su sencillo I Love Rock & Roll, Brit tiene pintado en la mano el nombre de Ben y lo que parecería su número de teléfono, una clara insinuación de coqueteo entre ambos.

“¡¡Desearía poder contarles la historia que pasó antes de eso!! ¡¡¡Oh, cariño, sólo soy una gossip girl 🤓😏 !!!”, anotó dejando a todos con la duda de lo que habría sucedido antes, durante y después de aquella foto. Y con cierto tono risueño que se nota por los emojis que eligió, Britney aseguró que “de verdad” había olvidado que eso sucedió.

Momentos después de haber publicado la foto y sus recuerdos, Britney eliminó la imagen de sus redes sociales, como ha hecho con otras confesiones en el pasado. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que sus seguidores tomaran captura de pantalla al gradeo de dar la vuelta por las redes sociales.

Jennifer Lopez en el libro de Britney Spears

Si bien Britney optó por no incluir esta parte de su historia en su libro, sí mencionó a Jennifer Lopez en la publicación de sus memorias que lanzó el año pasado. En ellas hizo referencia a la también actriz por saber manejar la fama con cierta naturalidad. “Algunas celebridades lidian bien con la fama. Yo envidio a la gente que sabe cómo hacer que la fama funcione para ellos, porque yo me escondo de ella. Me pongo muy tímida”, escribió.

Y agregó: “Por ejemplo, Jennifer López, desde el principio me pareció una persona que era muy buena en ser famosa, complaciendo el interés de las personas sobre ella, pero sabiendo dónde establecer límites”, aseguró la cantante. “Ella siempre se manejaba muy bien, con dignidad”.

