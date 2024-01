Britney Spears responde a los rumores sobre su regreso a la música: ‘Son basura’

Las súplicas de los fans de Britney Spears parecían haber sido escuchadas, pues después de mucho esperarlo se reportó que la cantante tenía entre manos un nuevo álbum. Sin embargo, estas versiones resultaron ser únicamente rumores y fue la misma cantante quien se encargó de desmentirlos. La llamada ‘Princesa del Pop’, quien el año pasado causó revuelo con las impactantes revelaciones en su autobiografía The Woman in Me, ha tomado sus redes sociales para aclarar de una vez por todas si planea o no regresar a la industria musical.

©GettyImages



Britney ha dejado claro que no tiene deseos de regresar a la industroa musical.

Luego de que el portal de noticias Page Six publicara que estaría echando mano de Charli CXC y Julia Michaels para escribir canciones para un nuevo álbum, Britney recurrió a su cuenta de Instagram para echar abajo tales afirmaciones. Muchos de sus seguidores reaccionaron desilusionados, pues se habían emocionado con la idea de un nuevo material discográfco después de casi una década, pero otros más expresaron su apoyo a la intérprete.

“Para que quede claro, ¡la mayoría de las noticias son basura!”, escribió la intérprete de Toxic. “Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!!”, aseguró tajante, acabando así con las esperanzas de muchos de sus fans de tener nuevas canciones de ella.

©GettyImages



Han pasado 8 años desde que Britney lanzó su último álbum.

Britney se alejó de la música mientras peleaba para liberarse de la tutela ejercida por su padre Jamie Spears, pero en 2022 regresó con Hold Me Closer de la mano de Elton John, y en julio de 2023 lanzó el sencillo Mind Your Business junto a Will.i.am. Sin embargo, el último álbum de estudio que grabó fue Glory, lanzado en 2016, el cual incluyó éxitos como Slumber Party o Just Luv Me.

Sin embargo, Britney aseguró que lleva tiempo componiendo por mero gusto y para otros artistas, aunque de manera anónima. “Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas. Para aquellos de ustedes que no han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años! ¡Soy una escritora fantasma y sinceramente lo disfruto así!”, confesó.

©GettyImages



El ñLibro de memorias de Britney fue un éxito rotundo.

Desmiente los rumores sobre su libro de memorias

La cantante de 42 años también se refirió unos falsos reportes relacionados con su libro de memorias, el cual se convirtió en un éxito en ventas tras su lanzamiento el pasado 24 de octubre. “La gente también dice que MI LIBRO FUE PUBLICADO ILEGALMENTE SIN MI APROBACIÓN y eso está lejos de la verdad… ¿Han leído las noticias estos días?”, expuso para luego concluir su mensaje: “¡¡¡Soy tan amada y bendecida!!!”.

Ante el revuelo que causaron varias de sus revelaciones en The Woman In Me, incluidas algunas de sobre la mediática relación que tuvo con Justin Timberlake, Britney aseguró que su objetivo nunca fue genera polémica ni ofender a nadie. “La mayor parte del libro es de hace 20 años... He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a partir de aquí. ¡Estoy aquí para establecerlo así por el resto de mi vida! De cualquier manera, eso es lo último y ¡pasan cosas malas! En realidad, este es un libro que no sabía que necesitaba ser escrito... aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡¡¡me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor!!!”, expresó al respecto.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez y Ben Affleck sufren estrés postraumático después de su primer romance Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.