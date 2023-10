Britney Spears revela que perdió un bebé junto a Justin Timberlake: ‘Él no quería ser papá’

A principios de los 2000, Britney Spears y Justin Timberlake eran la pareja del momento, a quienes todos seguían a don de fueran y protagonizaban casi todas las portadas de las revistas. Ante los reflectores y el ojo público, era la pareja ideal del mundo pop. Ahora, más de 20 años después, Britney está lista para revelar los secretos de aquel noviazgo en su próximo libro de memorias, The Woman in Me, en el que asegura que en esa época ella y el ex integrante de NSYNC perdieron un bebé porque “no estaban listos”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia”, expresa la princesa del pop al recordar el día que se enteró de que la cigüeña estaba en camino. Según explica, en ese entonces tenía cerca de 20 años y estaba en la cima de su carrera musical.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Aunque sería mucho antes de lo que había previsto”, agrega en su libro, según detalla People.

Britney, de hoy 41 años, asegura que la reacción de Justin fue muy distinta a la de ella: “Definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

En ese entonces, Justin no sólo formaba parte de una de las boybands más importantes de la industria, sino que se estaba haciendo espacio en la música formando una carrera como solista y actor.

Aunque en ese tiempo ambos tomaron juntos la decisión de no ser papás, Britney explica en el libro -que saldrá a la venta el 24 de octubre- que todo habría sido distinto de haber sido algo unilateral: “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”. Y agrega: “Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

La vida después de ser la pareja más fotografiada del momento

Britney Spears y Justin Timberlake terminaron su relación en 2002 y sus vidas pronto tomaron rumbos distintos en el ámbito personal. Britney se convirtió en mamá en septiembre de 2005, cuando recibió a su hijo Sean Preston. Un año después, volvía a convertirse en mamá junto a su entonces esposo, Kevin Federline, con quien dio la bienvenida a su segundo hijo, Jayden.

Justin, por su parte, se casó con la actriz Jessica Biel en 2012 y recibieron a su primer hijo, Silas, en 2015. La pareja amplió la familia en julio de 2020 con la llegada de Phineas, su segundo hijo.

Britney habría perdido otro bebé junto a su exesposo, Sam Asghari

A mediados del año pasado, la intérprete de Sometimes reveló que estaba esperando un bebé junto a su entonces prometido, Sam Asghari. Los planes de Britney después de librarse de la tutela que su padre tuvo sobre ella por años, eran formar una familia y deseaba tener una hija. Sin embargo, días después de dar la buena nueva, confirmó que había perdido al bebé sin dar más detalles sobre su estado de salud.

“Es con profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro en la etapa temprana del embarazo”, escribió en sus redes sociales, un post que Sam también compartió. “Quizá debimos esperar para anunciarlo hasta que estuviera más avanzado, pero en ese entonces nos sentimos emocionados por compartir la buena noticia”, agregaron.

