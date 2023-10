Revelan qué decía el mensaje de texto con el que Justin Timberlake terminó con Britney Spears

The Woman in Me, el libro de memorias de Britney Spears, ha causado mucho revuelo y eso que aún no sale a la venta. Desde hace unos días se dieron a conocer algunos extractos de la autobiografía, incluidos algunos pasajes de la relación de la ‘Princesa del Pop’ con Justin Timberlake. La cantante reveló que quedó embarazada del entonces integrante de NSYNC, pero perdieron un bebé ya que “no estaban listos”. Ahora se ha dado a conocer cómo fue que el cantante terminó esta mediática relación.

En su libro, que sale a la venta el 24 de octubre, Britney reveló que su noviazgo con Timberlake llegó a su fin por medio de un mensaje de texto de dos palabras. Esto ocurrió en febrero de 2002, cuando ella tenía 20 años y estaba grabando el video de Overprotected: The Darkchild Remix en Los Ángeles. Ahora, Chris Applebaum, quien dirigió dicho videoclip, ha revelado exactamente qué decía aquel mensaje.

Según contó Applebaum a Page Six, Spears desapareció repentinamente durante largo rato durante el segundo día de grabación y fue hallada en su tráiler, sentada en el piso y visiblemente afectada, con el maquillaje arruinado por haber llorado. Fue entonces que Britney le enseñó su teléfono a Chris y le dijo: “No puedo creerlo. Míralo. Esto ocurrió”, y sin más le mostró un mensaje de texto de Justin que decía: “Se acabó”.

De acuerdo con Applebaum, Justin había estado tratando de comunicarse con Britney durante todo el día mientras estaba grabando, ello en gran parte porque estaba enojado porque ella lo había engañado con el coreógrafo Wade Robson. Tras este episodio, la cantante dudó en terminar el el video, pero Chris la animó a hacerlo. “Si no lo quieres, lo entiendo totalmente... pero si quieres salir y terminar este último montaje bajo la lluvia, puedes demostrarle que acaba de cometer el mayor error de su vida”, contó.

la intéprete le hizo caso a su director. “Es una buena idea. Voy a demostrarle que desperdició lo mejor que jamás ha tenido”. Applebaum contó que Britney grabó la secuencia de la lluvia con aún más convicción, como si estuviera “en una misión”. En sus memorias, la cantante contó que tras su separación, se fue a Luisiana, donde se sintió “en coma” mientras Justin estaba “corriendo felizmente por Hollywood”. Meses más tarde, Timberlake lanzó su canción Cry Me a River la cual fue tomada por muchos como la confirmación de que ella le había sido infiel.

Justin también le habría sido infiel

En The Woman in Me, Britney señala que Justin la engañó con dos mujeres distintas, haciendo hincapié en que él le fue infiel primero, lo que confirmó algunos rumores que circularon mientras estaban juntos. En 2000, se dijo que el intérprete de Sexy Back le había sido infiel a Britney con Nicole Appleton del grupo All Saints. Tambié se dijo que la ‘Princesa del Pop’ había descubierto s Justin engañándola con Tonya Mitchell, una cantante que era telonera de NSYNC.

