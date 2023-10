Michelle Williams narrará el audiolibro de Britney Spears, ‘The Woman in Me’

En menos de una semana, el libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, llegará a las librerías físicas y virtuales. La publicación es una de las más esperadas de esta temporada, ya que resume las vivencias de la reina del pop a lo largo de sus más de 30 años de carrera artística. Para que ninguno de sus fans se pierdan detalle alguno de lo que Britney tiene que decir, además de la versión escrita, estará disponible un audio libro que será narrado por la actriz Michelle Williams.

Aunque Britney será la encargada de grabar una introducción de propia voz, será la actriz cinco veces nominada al Oscar quien dé intensión a las memorias de una de las cantantes más importantes de la industria pop según detalla People.

“Este libro ha sido un trabajo de amor y todas las emociones que lo acompañan”, expresa Spears al medio, y agrega que para ella fue un camino lleno de recuerdos y momentos que la ayudaron a enmendar las heridas de su corazón. Y confirma: “Estoy muy agradecida con la increíble Michelle Williams por leer el resto”.

Williams, conocida por toda una generación por su papel como Jennifer Lindley en la serie de televisión Dawson’s Creek, asegura apoyar a Britney por completo en esta nueva etapa de su vida en la que hablará como nunca sobre los detalles que tanto acapararon los titulares a principios de los 2000.

Britney lo revela todo

Será el 24 de octubre cuando esté a la venta el libro de la princesa del pop, un recuento de memorias que anunciaba desde que se liberó de la larga tutela de su padre. En algunos adelantos que se han hecho virales en las redes sociales, la intérprete de Toxic contará sus motivos para raparse en aquella época de 2007, así como algunos detalles de su infancia en busca de la fama, la relación con sus padres, aquel inolvidable momento en los MTV VMAs en el que bailó con una serpiente y, por supuesto, su noviazgo con Justin Timberlake.

Britney, de hoy 41 años, inició su carrera desde muy pequeña. A los tres años ya estaba en clases de baile y canto, y antes de los 10 ya participaba en concursos de televisión y hacía comerciales. A los 11 años fue aceptada en la sexta temporada de The All New Mickey Mouse Club, en donde compartiría cámaras con intérpretes como Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell.

Fue en 1998, cuando lanzó su álbum ...Baby One More Time que inició su acenso a la fama hasta convertirla en la princesa del pop, con éxitos al rededor del mundo y una historia de la que conoceremos una nueva y completa versión.

