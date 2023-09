Tras la preocupación de sus fans, Britney Spears explica que se inspiró en Shakira para su baile con cuchillos

Los seguidores de Britney Spears ya están acostumbrados a ver las coreografías en bikini que la cantante comparte en redes sociales, y aunque hay quienes la critican por ello, eso no impide que la intérprete siga haciendo una de las cosas que más ama en el mundo: bailar. Sin embargo, hace unos días la llamada ‘Princesa del Pop’, preocupó a algunos fans cuando se dejó ver haciendo una danza con cuchillos, de hecho, hasta hubo quien llamó a la policía. Ante estas reacciones, la intérprete ha salido a tranquilizar a todos.

“Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en Los Ángeles. Estos no son cuchillos de verdad”, escribió la cantante en su publicación del 28 de septiembre, la cual acompañó de un video en el que de nueva cuenta se le veía bailando con estos instrumentos, ataviada en la parte baja de un bikini y con un top blanco.

“Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas: Shakira... ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos!”, agregó en su mensaje.

La ‘Princesa del Pop’ se refirió a la increíble actuación que tuvo la cantante colombiana el pasado 12 de septiembre durante la entrega de los MTV Video Music Awards. Shakira ofreció un asombroso espectáculo de 10 minutos en el que hizo un repaso de algunos de sus más grandes éxitos musicales. Justo antes de interpretar Whenever, Wherever, la estrella latina hizo un baile con cuchillos: una danza árabe conocida como la danza de las dagas o Raqs Al Sayf, la cual hace referencia a la Diosa Neit.





Shakira en su show en los MTV Video Music Awards.

Fue el pasado 25 de septiembre que Britney compartió su propia versión de este baile, generando todo tipo de reacciones e incluso preocupación. “¡¡¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy!!! ¡No se preocupen, no son cuchillos de verdad! Halloween es pronto”, indica su publicación, luego de ser editada al igual que una que hizo un día después en la que expresó: “Tranquilízense con los cuchillos, estoy copiando a Shakira”.

Hubo un llamado a la policía

Dean Worthy, capitán de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, dijo a CNN que respondieron a un llamado para ir a la casa de Britney el pasado 27 de septiembre con el fin de revisar que la cantante estuviera bien, luego de que publicara un video en redes sociales en el que aparecí bailando con cuchillos.

“Algunos podrían decir que simplemente ella (Spears) está expresando su libertad creativa, y otros podrían argumentar que esto es peligroso y que hay un problema de seguridad o de salud mental”, indicó Worthy. Tmbién detalló que la primera llamada de la persona cercana Spears, de quien no se reveló su identidad, fue al equipo de evaluación de salud mental del Departamento de Policía de Los Ángeles, que luego remitió la llamada a la oficina del sheriff.





Brtitney fue visitada por la policía.

De acuerdo a Worthy, el oficial llegó a la casa de Spears en Thousand Oaks, California, para comprobar su bienestar y un miembro del equipo de seguridad de la cantante lo contactó a través de un intercomunicador de entrada. Dijo que sargento “explicó que había acudido basándose en información de que (Spears) podría estar experimentando una posible crisis de salud mental o en peligro de autolesionarse”.

El jefe de seguridad de la cantante le explicó que se encontraba con Spears, que no había ninguna amenaza y que Britney no quería que los agentes entraran a la propiedad. Worthy señaló además que el abogado de la artista también llamó al sargento y “le aseguró que no había problemas con la señora Spears de tipo mental, físico o de otra clase”.

