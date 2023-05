Britney Spears y su mamá se reencuentran tras 14 años: ‘El tiempo cura todas las heridas’

Britney Spears recobró el contacto con su mamá, Lynne Spears, de quien se había alejado por 14 años después de la complicada situación que vivió mientras estaba bajo la tutela de su padre James e incluso después de liberarse de ella. No era ningún secreto que en la familia de la reina del pop hay situaciones delicadas; sin embargo, la cantante decidió bajar la guardia y aceptar un encuentro con su madre, el cual resultó exitoso para las dos.

Britney publicó en su cuenta de Instagram cómo fue la visita de su madre: “Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años... ha pasado tanto tiempo”, escribió junto a una foto de cuando era una pequeñita que soñaba con bailar en los escenarios más grandes.

Feliz por esta reunión, continuó: “Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡pero el tiempo cura todas las heridas!”.

La también esposa de Sam Asghari explicó que pasaron un grato momento entre charlas que debían tratarse desde tiempo atrás. “Y después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecida de haber podido intentar hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡¡¡Te quiero mucho 💕!!!”, añadió.

Aún contenta por lo que acababa de pasar este jueves, Brit concluyó con una posible nueva reunión que podría suceder muy pronto: “Psss… ¡Qué suerte que pudimos tomar un café juntos después de 14 años! ¡Vamos de compras después!”, anotó emocionada.

La súplica de Lynne a Britney Spears

En agosto pasado, Jamie hizo pública una petición para Britney, quien se negaba a recibirla o mantener una comunicación con ella. “¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”, escribió la madre de tres en sus publicaciones.

“¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado a tu casa, y las llamadas me hacen sentir desesperada! He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo entre tú y yo, cara a cara, en privado. ❤️🙏”, expresó desesperada por contactar a la cantante.

En publicaciones pasadas, Britney Spears había hecho comentarios de los recuerdos más dolorosos de su juventud y cómo su madre y su hermana, Jamie Lynn Spears, la habían ignorado por completo cuando más las necesitaba, justo después de terminar su relación con Justin Timberlake.

La intérprete de Lucky estalló en furia meses atrás, con la publicación del libro de Jamie. Sin embargo, tiempo después, hizo las pases con la también cantante y actriz.

