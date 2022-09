Britney Spears felicita a sus hijos por sus cumpleaños, pese a su fracturada relación

A pesar de la tensa relación que Britney Spears vive con sus hijos, Sean Preston y Jayden, la cantante no quiso que los cumpleaños de los chicos pasaran desapercibidos. A través de sus redes sociales, ‘La princesa del pop’ les dedicó una cálida felicitación de cumpleaños; el mayor de ellos, Sean, cumple 17 años este 14 de septiembre, mientras que el menor, Jayden, celebró sus 16 años el pasado 12 de este mes. Las felicitaciones para los adolescentes se dan a unas semanas de que estos dieran una entrevista en la que revelaron que no se sentían cómodos con los posts de su madre en redes, además de que consideraron que, desde su punto de vista ella no estaba bien mentalmente.

©Getty/ @britneyspears



Britney es madre de dos chicos, Sean Preston y Jayden

En su perfil, donde tiene casi 42 millones de seguidores, la cantante de 40 años les envió un mensaje. “Happy birthday Preston and Jayden 🎉🎈!!! Love you both so much 🥰 !!! These photos are from last year !!! (Feliz cumpleaños Preston y Jayden, los amo demasiado. Estas fotos son del año pasado)”, escribió la cantante junto a un par de fotografías en las que aparece con ellos. De acuerdo con la propia ‘Brit’, tiene varios meses sin ver a sus hijos, lo cual la tiene con el corazón roto.

La entrevista que molestó a Britney

Hace unas semanas, los hijos de la intérprete de Baby One More Time se sentaron a conversar con la escritora Daphne Barak, y se refirieron a las polémicas en torno a su madre y revelaron la razón por la que no hablan con ella ni la visitan. “Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo”, dijo Jayden a la entrevistadora, no sin antes enviarle un mensaje directo a su madre. “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo”.

Jayden, de 16 años, agregó que los posts que su madre comparte en redes sociales le incomodan mucho, al igual que a su hermano mayor. Dijo que esperaba que algún día su madre dejara de hacerlo. “Es como si publicara cosas para llamar la atención. Ha sido así durante años y puede que nunca deje de hacerlo, pero espero que lo haga”.

Ante estas y otras declaraciones que Jayden ofreció al canal ITV del Reino Unido, Britney tuvo una respuesta, en la que dijo que no pierde la esperanza de que algún día sus hijos la entiendan.