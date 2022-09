Así fue el fugaz —y muy curioso— coqueteo entre Britney Spears y el príncipe William

Puede que Britney Spears sea conocida como ‘La Princesa del pop’, pero de haberse dado las condiciones, podría haberse convertido en toda una princesa de la Familia Real británica. Hace 20 años, cuando estaba en la cima de su carrera con temas como Oops!... I did it again, ‘Brit’ tuvo un acercamiento con el príncipe William, el hijo mayor del recién nombrado rey Carlos III. Pero tan pronto empezó, las cosas se enfriaron, pues William y Britney jamás llegaron a conocerse en persona, sin embargo, sí intercambiaron algunos correos electrónicos.

©GettyImages



Britney Spears estaba en la cima de su carrera cuando se empezó a escribir con el príncipe William

En 2002, durante una entrevista con el presentador Frank Skinner, la propia Britney Spears reveló que se escribía con el príncipe William y que incluso, habían quedado de verse para salir a cenar en Londres, mientras ella estaba de gira por el Reino Unido. “Intercambiamos correos electrónicos durante un tiempo y se suponía que iba a venir a verme a algún sitio, pero no funcionó”, dijo Britney, quien en ese entonces tenía 20 años. Curiosamente, ella y el príncipe de Gales son de la misma edad.

©GettyImages



Según Britney Spears, intercambió correos con William y estuvieron a punto de conocerse

Sin embargo, ese encuentro no sucedió; el primero en la línea de sucesión al trono británico no se presentó en el lugar acordado. “¿Te dejó plantada el príncipe William?, preguntó Frank, a lo que Britney respondió que sí. La intérprete de Baby one more, quien en esa época salía con Justin Timberlake, dijo que nunca supo por que William cambió de opinión. Tiempo después, el tabloide inglés, The Sun, reportó que el hijo de Diana de Gales cambió su cita con Britney Spears por ir de cacería.