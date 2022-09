La cercana relación de Ricky Martin con la Familia Real británica

Las figuras públicas de las altas esferas no han dejado de expresar sus condolencias a la Familia Real británica por el deceso de la reina Isabel II. Entre las celebridades que han enviado sus condolencias, se encuentra Ricky Martin, quien tiene, de cierta forma, una relación cercana a la Familia Real, gracias a su amistad con la princesa Eugenia de York... Sí, así como lo lees. Incluso, Ricky fue invitado a la boda de la hija del príncipe Andrés con Jack Brooksbank en octubre de 2018. Así que, al tener estima por la Familia Real británica, Ricky les mostró sus respetos ante el duro momento que enfrentan.

©GettyImages



Ricky Martin tiene una alta estima por la Familia Real británica

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de La Mordidita compartió una fotografía del baúl de los recuerdos, en la que aparece en el concierto por el Jubileo de Oro de la Reina, en junio de 2002. Con motivo de la celebración de sus 50 años frente al trono, Isabel II celebró con un concierto denominado Party at the Palace, y Ricky fue uno de los invitados junto con otras grandes estrellas como Rod Stewart, Paul McCartney, Joe Cocker, Brian Wilson, Brian May y Eric Clapton. Junto a la imagen, Ricky escribió: “A true inspiration. Rest In Peace Her Majesty Queen Elizabeth (Una verdadera inspiración. Descanse en paz Su Majestad reina Isabel)”.

©@ricky_martin



Ricky Martin en el Jubileo de Oro de la reina Isabel en 2002

La historia de Ricky con la realeza se remonta a sus numerosos encuentros con ellos. Como anteriormente mencionamos, el intérprete de origen puertorriqueño y su pareja, el artista plástico Jwan Yosef, formaron parte de la selecta lista de invitados que acudió a la boda de la princesa Eugenia de York con Jack Brooksbank, el 12 de octubre de 2018, en la capilla de St. George.