Britney Spears reacciona a la polémica: ‘El propósito de mi libro no era ofender a nadie’

The Woman in Me, el libro de memorias de Britney Spears aún no sale a la venta y sus revelaciones ya han dado mucho de qué hablar. Hace unos días se dieron a conocer algunos extractos de la autobiografía de la ‘Princesa del Pop’, incluidos algunos pasajes de su extinta relación con Justin Timberlake. La cantante reveló que quedó embarazada del entonces integrante de NSYNC, pero perdieron un bebé ya que “no estaban listos”. Esta información causó gran revuelo, y muchos fans arremetieron contra el cantante. Ante esta situación, Britney ha señalado que nunca fue su intención ofender a nadie con su libro, y ha manifestó su inconformidad ante la forma en la que algunos medios están abordando sus confesiones.

Britney abordó su noviazgo con Justin en su libro de memorias.

“¡¡¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!!!”, escribió la cantante al inicio de un mensaje que publicó en sus redes sociales este 20 de octubre. “Esa era yo entonces… ¡¡¡eso está en el pasado!!!”, agregó. “No me gustan los titulares que estoy leyendo... ¡¡¡Es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años!!!”, continuó en su publicación. Y es que no es secreto para nadie que, a lo largo de su vida, Britney ha sido blanco de la prensa, sobre todo en sus momentos más complicados.

“La mayor parte del libro es de hace 20 años... He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a partir de aquí. ¡¡¡Estoy aquí para establecerlo así por el resto de mi vida!!! De cualquier manera, eso es lo último y ¡¡¡pasan cosas malas!!! En realidad, este es un libro que no sabía que necesitaba ser escrito... aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡¡¡me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor!!!”, explicó.

La cantante ahondó en las verdaderas razones que la llevaron a plasmar su vida en The Woman in Me, libro que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. “¡¡¡Ojalá pueda iluminar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas o heridas o incomprendidas!!! Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡¡¡es tonto y ridículo!!! ¡¡¡He seguido adelante desde entonces!!!”, reiteró al concluir su mensaje.

Las polémicas revelaciones de Britney

En sus memorias, la cantante también abordó la breve relación que tuvo con el actor irlandés Colin Farrell luego de que su noviazgo con Timberlake llegara a su fin. De acuerdo con la revista TIME, que tuvo acceso al libro, Britney conoció a Farrell gracias a “amigo promotor del club”, y que después tuvo un apasionado romance con él. “Pelea es la única palabra para describir esto: estábamos uno encima del otro, luchando con tanta pasión que era como si estuviéramos en una pelea callejera”.

La cantante reveló que quedó embarazada de Justin, pero no estaban listos.

Extractos de The Woman in Me previamente filtrados revelaron la opinión de la cantante sobre el video musical de Cry Me a River, que Timberlake lanzó en 2002, y el cual según Britney la pintó como una “ra**ra que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos”. People difundió un fragmento de las memorias en el que la ‘Princesa del Pop’ habló del embarazo que tuvo mientras estaba con el cantante, el cual no llegó a término. “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Aunque sería mucho antes de lo que había previsto”, dijo en su libro.

