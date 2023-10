Sam Asghari, exmarido de Britney Spears, rompe su silencio y opina de las polémicas memorias de la cantante

Tal como se esperaba, el libro de memorias de Britney Spears ha sido una bomba mediático, pues incluso antes de que saliera a la venta, las revelaciones vertidas en sus páginas ya estaban causando revuelo. El lanzamiento de The Woman in Me está provocando todo tipo de respuestas, pero sin duda las más esperadas han sido las exparejas de la cantante. Si bien Justin Timberlake y Kevin Federline no se han pronunciado públicamente, han trascendido sus reacciones. Y ahora ha llegado el turno a Sam Asghari, quien hasta hace unos meses era el esposo de la ‘Princesa del Pop’, y para sorpresa de muchos, ha tenido unas lindas palabras hacia la artista.

El modelo ha roto su silencio y ha hablado brevemente con el portal de noticias TMZ, asegurando que ya leyó el libro y le había encantado. En The Woman in Me, Britney se refiere a Sam con mucho cariño. “Me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios”. Se ha dicho que en la editorial se le ofreció a la cantante tuvo la oportunidad de cambiar algunas cosas en el texto, por lo que bien pudo cambiar lo que dijo de Sam, pero prefirió mantenerlo tal y como estaba.

Sam no fue indiferente tras las palabras de Britney y de igual forma se expresó positivamente de ella. “Para serte sincero, me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo”, dijo a dicho medio. El polémico libro de memorias de la ‘Princesa del Pop’, se han publicado tan solo unos meses después de que anunciara su divorcio de Asghari.

La cantante conoció a Asghari en 2016 en el rodaje de su videoclip Perfume. En sus memorias, cuenta que fue amor a primera vista. “Lo quería en mi vida”, escribió Britney, quien aseguró que pronto hubo una fuerte atracción entre ambos. “No podíamos quitarnos las manos de encima”.

La sorpresiva separación

La historia de amor entre Britney y Sam llegó a su fin el pasado mes de agosto, cuando él una solicitud de divorcio, detallando como fecha de separación el 28 de julio de 2023. “Después de seis años de amor y dedicación mutua, mi esposa y yo hemos decidido acabar nuestro camino juntos. Mantendremos el amor y el respeto que nos tenemos el uno al otro y siempre le desearé lo mejor”, expresó entonces el modelo, quien se casó con la cantante apenas el año pasado.

De acuerdo a distintos reportes, sus últimas semanas de casados fueron complicadas, ello debido a las acusaciones del modelo a la cantante de haberle sido infiel con uno de sus empleados. Según se informó, Sam dejó la casa que compartían luego de una acalorada discusión con Britney. “Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor”, expresó la cantante en su momento.

