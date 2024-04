Sasha Sokol revela cómo vive el proceso legal en contra Luis de Llano: ‘Es desgastante’

A poco más de dos años desde que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado cuando ella era menor de edad, la cantante y actriz ha hecho un balance de cómo se encuentra en estos instantes. En espera de que la ley resuelva a su favor, la intérprete afirma que todo ha sido de alguna manera complejo, no solo por las situaciones legales que definen el rumbo de un caso, sino también porque, personalmente, ha tenido ciertas implicaciones. Sin embargo, dice estar dispuesta a continuar sin bajar la guardia, con la firme intención de sentar un precedente para quienes atraviesen por una situación similar a la suya.

Sasha habla de las repercusiones emocionales

Amable a compartir con los medios de comunicación detalles del procedimiento legal en contra del reconocido productor, Sasha reveló como ha sido para ella hacer frente a la circunstancia. “El proceso toma lo que toma y emocionalmente resulta lento y largo, pero inevitablemente sí es desgastante…”, dijo la también presentadora de televisión y ex integrante de Timbiriche en su conversación con la prensa que la abordó en el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Más allá de lo difícil que esto pueda resultar, Sasha se encuentra motivada por el curso que ha seguido su caso, dispuesta a continuar hasta que pueda obtener la victoria legal que busca, así lo reiteró durante su encuentro con los medios. “Pero como lo he mencionado en otras ocasiones, no queda más que esperar la resolución de la tercera instancia, las primeras dos fueron ganadas, yo espero que la tercera también para que se confirme la sentencia que ya se dictó…”, explicó Sokol.

La opinión de Sasha sobre la ley que apoya de Llano

En días pasados, se dio a conocer que Luis de Llano busca apoyar la llamada Ley Manlio, la cual pretende que haya presunción de inocencia para hombres acusados por delito de género. El hecho de que el productor pueda usar esta misma a su favor, ha sido un tema que ha generado toda una conversación en el espectáculo, al respecto, Sasha aseguró: “Ya quedó muy claro en mi comunicado del 8 de marzo que la ley per se me parece correcta, creo que todos debemos tener derechos, pero que una persona que, precisamente, no respetó en este caso los míos, la promueva, pues es un poco incongruente por decirlo leve…”, expresó para los medios en otro momento que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Para Sasha, que De Llano pretenda utilizar esta ley a su favor es algo sin sentido, pues además reiteró el valor que han tenido las declaraciones del productor, quien abiertamente admitió esa relación sentimental con ella durante su etapa siendo menor de edad. “Cuando una persona acepta públicamente la relación que sostuvo con una menor de edad, pues ya no hay presunción de inocencia posible porque son las declaraciones del propio abusador…”, afirmó.