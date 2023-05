Sasha Sökol revela cómo vivió la manipulación de Luis De Llano: ‘Me hacía sentir una niña especial’

Luego de que Luis De Llano fuera condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el “daño moral” que le ocasionó a Sasha Sökol en la década de los 80s, la cantante ya puede hablar con más detalles sobre cómo fue aquella época en la que mantuvo una relación sentimental con el productor. Decidida a ya no guardar silencio, explicó cómo durante cuatro años fue víctima de una manipulación disfrazada de afecto, mientras ella tenía 14 años y él 39, cuando Sasha formaba parte del grupo juvenil Timbiriche.

“Tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví”, explicó nerviosa en entrevista con El País. “Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista; porque el personaje al que todos a mi alrededor admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, me había mirado a mí”, agregó.

Sasha explicó que no sólo se sentía especial, sino que no entendía bien lo que aquella atención significaba. “No solo no rechacé sus avances, aún con miedo y nervios. Los acepté porque me hicieron sentir bien. Como otras víctimas de un abuso sistemático, tardé mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví”, detalló.

A pesar de que era algo que la gente a su alrededor sabía, Sasha se sentía culpable por la situación. “Yo creía que yo había dado la pauta para que esto sucediera porque siempre fui estigmatizada por vivir esa relación. Yo oía a la gente cuchicheando sobre mí, en cambio, nunca oí a nadie que lo cuestionara. Esto reforzaba la idea de que yo era la culpable. Resulta cruel que los cuestionamientos siempre se dirigen a la víctima, el típico: ‘Tú traías falda corta’, ‘¿dónde andabas?’, ‘seguro tú lo provocaste’”, señaló.

También recordó las palabras con las que De Llano la hacía creer que toda la situación la había provocado ella misma: “‘Yo no tuve la culpa, no pude meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada’. Y a mis 14 años yo le creí”.

Sasha había callado aquella culpa por 38 años, pues creía que así se olvidaría todo y la vergüenza que sentía, poco a poco, se desvanecería. Sin embargo, luego de la entrevista que el productor ofreció a Yordi Rosado, entendió que ella no era culpable de nada y que no debía sentir pena por una situación en la que ella fue la víctima.

En aquella charla, Luis aseguraba: “Ahora resulta que nos tenemos que preocupar por la niña chiquita, ¡por favor!”. Fueron esas palabras lo que hicieron que, para Sasha, “todo ese caparazón de mentiras y manipulación” se derrumbara. “Inmediatamente, me puse a escribir en mi teléfono y a llorar y llorar, y a escribir y escribir con una sensación de lucidez como sólo te la dan los momentos muy poderosos de tu vida, consciente de la magnitud de lo que podría suceder al hacerlo público”, contó sobre aquella denuncia pública que hizo el 8 de marzo del año pasado.

©@luisdllanomacedo



Luis de Llano

Sasha espera que haber roto el silencio sirviera para aquellos que pasan por una situación similar y puedan poner un alto a los abusos: “Yo tenía que haberme dado cuenta dos años después de que la relación terminó y haberlo denunciado, o sea, antes de cumplir 19. Yo me pregunto, si el dolor no prescribe, ¿por qué prescribe la ley?”, cuestionó.

El miedo a terminar la relación

Aunque no dio detalles de cómo fue que todo empezó, contó que Luis la separó de sus compañeros para poderla hacer sentir aún más especial. “Hoy sé que a lo que hizo durante esos meses previos al inicio de nuestra relación se le llama grooming. Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso”, explica.

En cuanto a su familia, relató que supieron de la relación dos años después de que iniciara, momento en el que la sacaron del grupo y la enviaron a Estados Unidos. “Todo el año que estuve fuera, la relación siguió a escondidas de mis papás. Luis fue muchas veces a Estados Unidos a verme y a diario hablábamos por teléfono”, recordó. y agregó: “La gente opina y pregunta: ‘¿Dónde estaban los papás?”’ pues estaban engañados y confiando en un señor que era nuestro productor y que supuestamente nos cuidaba y protegía”.

©@sashasokolova



Sasha Sokol y Benny Ibarra durante la época de Timbiriche

Aunque estaba incómoda con lo que sucedía, Sasha no sabía cómo terminar con él. “Me costó mucho trabajo por el poder que él tenía, no nada más en la industria, sino que era mi representante y productor. No sabía qué me iba a pasar, si iba a seguir teniendo carrera, si podría seguir cantando. Luis, hasta mediados de los 90s y 00s era el productor estrella de la música en México”, recordó.

Y después de haberse atrevido a separarse de él a los 17 años, aseguró: “Lo que es cierto es que mi segundo disco no tuvo ni de cerca el mismo éxito que el primero, que contó con su apoyo”.

Vídeo Relacionado: Shakira: 'Mujer del Año' en los premios 'Mujeres Latinas en la Música' de Billboard Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.