Sasha Sökol gana demanda contra Luis De Llano: ‘Fue sentenciado por daño moral’

A más de un año de que Sasha Sökol denunciara públicamente el abuso que sufrió por parte de Luis De Llano, la cantante informó en sus redes sociales que el productor fue condenado de forma legal por el “daño moral” que le ocasionó cuando aún era menor de edad. La exintegrante de Timbiriche compartió la resolución a la que llegó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual marcó como ilícita la relación amorosa que mantuvieron en la década de los 80s, cuando ella tenía 14 años y él 39.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, anotó la cantante en un hilo de Twitter en el que detalló la condena.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”, agregó sobre aquella relación que duró cuatro años y que dejó una huella en su vida.

Sasha, de hoy 51 años, explicó que el productor deberá emitir una disculpa pública asdemás de pagar una indemnización, aunque por ahora no se ha dado a conocer la cifra total. Por ahora, la sentencia no es definiiva y los abogados de De Llano podrían apelar a la decisión del juzgado.

“La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”.

La cantante reiteró que su decisión de alzar la voz un año atrás, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es con el fin de que otras víctimas se armen de valor, rompan el silencio y denuncien la situación que las mantiene heridas. “Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados”, escribió.

Y concluyó: “Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea”.

El día que Sasha Söklo rompió el silencio

A principios del año pasado, Luis De Llano habló en su entrevista con Yordi Rosado de cómo se había enamorado de Sasha Sökol. El productor confesaba públicamente que había sido pareja de una menor de edad, lo que hizo que la cantante rompiera el silencio para denunciar su versión de la historia que protagonizó hace más de 30 años.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió en un hilo de Twitter.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, agregó.

Sasha aclaró que sus padres no consentían la relación y que incluso la enviaron al extranjero para intentar alejarla de él. Pero la manipulación de un hombre de casi 40 años pudo más en una joven inexperta, provocando su rebeldía a pesar de sus verdaderos deseos de ser libre.

“Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, expresó a pesar de la vergüenza que sentía al escribir su denuncia, la misma que sentía en aquel entonces cuando pensaba que todo lo que sucedía era su culpa.

Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo.



¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Sasha emprendió acciones legales, mismas que De Llano aseguraba que no procederían, al menos, en los tribunales. A varios medios de comunicación expresó que se sentía tranquilo y que no se arrepentía de nada porque no había hecho nada malo durante sus años de carrera.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre y de mi trayectoria”, sentenció. También dijo que, llegado el momento, haría una conferencia de prensa; sin embargo, hasta ahora, el productor no ha hecho comentarios al respecto.

