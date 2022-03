Sasha Sokol, ex Timbiriche, denuncia abuso por parte de productor mexicano: ‘Lo que hizo es un delito’

La cantante Sasha Sokol rompió el silencio y reveló el abuso que vivió a manos del prodcutor Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y él, 39. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la artista decidió hablar de lo que calló por tantos años. Sasha empezó su carrera en Timbiriche, la exitosa agrupación mexicanana de los ochentas y fue ahí donde conoció a De Llano, creador del grupo y en ese entonces, uno de los prodcutores más poderosos de Televisa.

Sasha Sokol compartió su experiencia en Twitter

A través de su cuenta de Twitter, Sasha habló de ese hecho que marcó su vida, y decidió hacerlo para que no haya más víctimas y que se conozca su versión de la historia. Hace unos días, De Llano contó a Yordi Rosado en su canal de entrevistas, que él se había enamorado de Sasha y romantizó el hecho de haber sostenido una relación con ella, quien en aquel entonces era menor de edad.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Sokol reveló que sostuvieron una relación por cuatro años y que durante ese tiempo él la manipuló. “Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, se lee en uno de los mensajes de su hilo en Twitter, donde recibió el apoyo de miles de usuarios. “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”.

©GrosbyGroup



Sasha Sokol con los integrantes de Timbiriche, a los 11 años, aproximadamente

La reacción de sus familiares no se hizo esperar. “Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

Fue tal la reacción que provocó su relacion con De Llano dentro de su círculo más cercano, que su padrastro, Fernando Díez Barroso se molestó con ella y se alejó de ella por completo. “Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra ‘desadoptar’ no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida”.

Su madre hizo lo posible por separarlos, pero fue imposible. “Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida.”.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”.