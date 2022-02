Héctor Sandarti revela que pensó en quitarse la vida a temprana edad

No hay televidente que recuerde a Héctor Sandarti sin su característica y contagiosa sonrisa. Pero en la vida del presentador también existen los días malos, experiencias que lo marcaron y que forjaron su carácter, como la ocasión en la que pensó en suicidarse a temprana edad o el secuestro del que la actriz, Dalilah Polanco, lo salvó sin darse cuenta.

Y es que, aunque lo vemos muy seguro de sí mismo frente a las cámaras y con facilidad de palabra, su personalidad no siempre fue así. De niño sufrió bullying en la escuela, un problema que aumentó y se reflejó en sus calificaciones. “Mi personalidad no me ayudaba, yo quería ser todos menos yo“, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

“Un día mandan llamar a mi mamá y enfrente de mí le dice ‘Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo, hay que hacer algo extraordinario puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar’, entonces fue la primera vez que vi a mi madre llorar por mi culpa, yo cuando vi ese cuadro, yo me dije ‘no puedo permitir que esto vuelva a suceder’”, aseguró.

Héctor no se sentía bien y le escribió una carta a su madre en la que, entre otras cosas, le pedía perdón por el hijo que era. “Le enumeraba todas las cosas en la que yo era malo, soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos. Recuerdo que le puse ‘Creo que la única opción que tiene alguien como yo sería acabar con su vida’ y se la di”, reveló.

Sandarti recapacitó después de escribir aquellas líneas. “Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey, o sea, me mato”, recordó, para confirmar que esa experiencia fue como una terapia de shock que le ayudó a cambiar para ser una mejor versión de sí mismo.

El secuestro que nadie pagó

Originario de Guatemala, Héctor Sandarti de 53 años llegó con sueños y aspiraciones a México, en donde fue víctima de secuestro en el año 2001. Aunque la gente lo conocía por su participación en el programa Vida TV, junto a Galilea Montijo y Lili Brillanti, en su vida personal había mucha soledad. Pero su sentido del humor lo ayudó a salir de esta complicada situación. “Me pone una pistola... yo como en las películas levanto las manos, me dice ‘...baja las manos’ y yo, pues es que así sale en las películas, señor”, recordó de cómo fue privado de la libertad.

Los secuestradores lo metieron a la cajuela de un auto: “Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco”, revivió. No fue así. Lo llevaron a una casa en construcción, en donde luego de amenazas, se puso a conversar con Charly y El Compadre, dos de las personas que lo retenían. Poco a poco se dieron cuenta de que no había nadie que pagara el rescate, y luego de revisar a fondo su celular, encontraron el número de la actriz, Dalilah Polanco. De inmediato le marcaron, pero ella no hizo caso pensando que se trataba de una broma y cortó la llamada.