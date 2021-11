Héctor Sandarti regresa a ‘Hoy Día’ rodeado de cariño

Héctor Sandarti volvió por la puerta grande a la que fuera su casa en la televisión hasta hace un año y medio. Feliz, con la frente en alto y rodeado de cariño, el presentador regresó al foro de Hoy Día, esta vez para hablar a detalle sobre La Casa de los Famosos, el reality que desató mucha polémica y que nombró como ganadora a Alicia Machado. El originario de Guatemala recordó cómo hace unos meses se despedía entre lágrimas para volver hoy junto a Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ con grandes sonrisas y rodeado de mucho cariño.

“¿A dónde creen que estoy entrando?”, dice feliz el presentador entre gritos de alegría de sus excompañeros. Héctor, quien lució un blazer guinda con camisa blanca y pantalón azul, se veía de lo más casual con tenis blancos y sin corbata. Tan pronto como entró al foro, Adamari y Chiquibaby se acercaron para recibirlo con un gran abrazo.

Héctor notó lo mucho que cambió el foro desde su salida, cuando el programa aún llevaba por nombre Un Nuevo Día. Pero fueron los abrazos y muestras de cariño del staff lo que lo hizo sentir como si no hubiera pasado un sólo día desde su partida. El público quedó encantado con ver al equipo junto otra vez, deseando que Héctor se reincorpore de manera permanente.

Las chicas y el también cantante no pudieron omitir aquel recuerdo de la última vez que fueron grabados juntos en ese mismo lugar. “Hace un año y medio estábamos abrazados llorando, ¡y ahora estamos abrazados riendo!”, dijo Sandarti de lo más alegre. “Las cosas pasan porque tienen que pasar y cada vez va uno mejor. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta”, agregó Adamari feliz de tener a su ex y gran amigo de nuevo como cómplice.

La alegría de Héctor Sandarti de nuevo en el show

“Estaré en mi show, en Hoy Día, con mis queridas Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’”, adelantaba Héctor en sus redes sociales este fin de semana, con lo que desató la expectativa del público que lo veía cada mañana. Junto a su gran anuncio, el guatemalteco publicó un par de fotos en las que se le vio muy sonriente con el equipo de Hoy Día, conviviendo en una linda tarde llena de anécdotas, brindis y nuevos planes.