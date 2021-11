Adamari López busca cerrar su historia de amor con Toni Costa en la pista de baile

Adamari López y Toni Costa tienen aún una cita pendiente como pareja y la realizarán frente a todo el mundo en la pista de Así se Baila. Tal como lo pudimos comprobar en HOLA! USA, los padres de Alaïa tienen preparada una gran sorpresa en el reality de Telemundo, en donde el bailarín español acompañará a la integrante del jurado en esta edición especial rumbo a la gran final. La misma Adamari explicó esta colaboración en el programa, una sorpresa que tiene a sus seguidores bastante intrigados.

“Nos conocimos bailando y es una bonita forma cerrar nuestro ciclo del mismo modo”, dijo a Jacky Bracamontes, la presentadora del programa. La originaria de Puerto Rico explicó que esta fue su idea y ella misma se la presentó a los productores del programa de baile.

La dinámica la hemos visto tal como habríamos anunciado hace un par de semanas, con los otros integrantes del jurado demostrando su talento en la pista de baile. El domingo pasado a Cristián de la Fuente bailó con su esposa, esta semana fue el turno de Mariana Seoane; y el próximo domingo podremos ver a Adamari de nuevo en brazos de Toni. Tal como aquellos días de inicios de su romance en los que todos estaban atentos a su coqueteo.

©GettyImages



Adamari López y Toni Costa en los principios de su historia de amor

La presentadora de Hoy Día hizo más referencia al tema luego de ver bailar al cubano Adrián Di Monte y la mexicana Sandra Itzel al ritmo de Bailando, de Enrique Iglesias. “Esa conexión y ese amor que puede haber con una persona con la que compartiste tanto tiempo, no puede terminar tan fácil y yo los vi a ellos bastante bien integrados. Yo creo que si me toca bailar con Toni, pues hubo mucho amor todavía y podría bailar muy bien en la pista”, expresó ante las cámaras.

Adamari López, el punto final a su relación con Toni Costa

A principios de año, Adamari López y Toni Costa nos sorprendieron con su decisión de tomar caminos separados luego de más de una década juntos. Comprometidos, con planes de boda y una rutina familiar junto a su hija de seis años, Alaïa, la conductora y el bailarín pusieron punto final a su historia de amor, más no a su unión como familia. “Sí, capítulo cerrado. No hay vuelta atrás”, asegura ella en su reciente entrevista con HOLA! USA, que acompañó de un exclusivo posado en bikini. Adamari explica que Toni no está fuera de su vida, aunque sí en el aspecto sentimental, pues mientras el español quiera ver a su hija, las puertas de su hogar seguirán abiertas.