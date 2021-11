Adamari López; más fuerte, renovada y atrevida que nunca: ‘Me estoy dando ese lugar que me merezco’

¿Cómo fue el inicio del proceso de tu cambio físico y que hoy impresiona al público?

Hace 17 años atrás, cuando me dio cáncer, empezó a haber una transformación en mí que quizá en ese momento no conocía y no sabía. Hubo una madurez en Adamari que empezó en ese momento y que ha venido a trabajar hasta, quizá, esta Adamari que hoy vemos. En aquel momento hubo un cambio físico en el que estaba más delgada y lo que la gente conocía de mí, de mi carrera, me abrió más oportunidades a ser más fuerte, a crecer, a conocerme más. Y de ahí me tocaron un sin número de cosas que hoy día me han llevado a la madurez y a la mujer que soy hoy.

Hace dos años y medio, casi tres años atrás, me dio esta otra enfermedad -influenza-, en la que estuve también en una situación muy delicada de salud, y volví a poner a prueba mucha de la fortaleza y el empuje que tenía para salir adelante. El WW (Weight Watchers) me da una oportunidad de entrar en sus filas y de vivir esta experiencia de un estilo de vida saludable que te hace concentrarte no sólo en la parte física, sino también en la emocional y en la espiritual, aprendiendo a quererte más, a respetarte más. Creo que lo que la gente está viendo ahora es una transformación de eso que WW me mostró.

El valorarme más, en aprender qué es lo que tengo que dejar a un lado, en todos los aspectos, en términos de comida qué no debería hacer. Empezó hace 17 años, y hoy día me preparó para lo que me tocó vivir últimamente. Uno a veces no lo entiende así o no lo reconoce, pero sigo trabajando mucho en mí. Sigo yendo con una psicóloga, sigo conociéndome para no caer en patrones en todos los aspectos, tanto los alimenticios como los emocionales y los interpersonales.