Toni Costa revive la etapa más feliz de su vida con su hija Alaïa

Para Toni Costa no hay mejor papel que el de ser padre de la pequeña Alaïa, por lo que en cada oportunidad que tiene presume con orgullo esta faceta de su vida. Recientemente, el bailarín de 38 años compartió en sus redes sociales un video cargado de sentimiento y nostalgia, pues se trata de sus primeros meses como papá. Actualmente, el experto en zumba enfrenta su separación con Adamari López, la madre de su hija. Pese a los momentos tan difíciles por los que atraviesan, para ambos no hay nada más importante que el bienestar de Alaïa.

©@toni



Toni Costa y su hija Alaïa son muy unidos; él comparte las responsabilidades de su crianza con Adamari López

En su cuenta de Instagram, Toni publicó el siguiente mensaje: “#TBT 10/Junio/2015. Desde que nació #Alaïa he sentido que he vivido y sigo viviendo la mejor etapa de mi vida a nivel personal, me disfruté cada momento, biberón, desvelada, cargarla en un brazo, jugar con ella y miles de cosas que podría decirles, amo ser el papá de @alaia”.

Loading the player...

En el clip, se aprecia a Toni, con el pelo todo alborotado, sosteniendo a Alaïa, quien no deja de llorar. Como cualquier padre primerizo, Toni intenta calmar a la niña arrullándola y hablándole de la forma más dulce. Después de unos segundos, Toni logra calmar a Alaïa, quien se queda mirándolo fijamente.