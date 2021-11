Adamari López se deja convencer por Toni y Alaïa para una nueva actividad familiar

Después de mucha insistencia por parte de su pequeña, Alaïa, Adamari López por fin cedió a tomar clases de Taekwondo junto a ella y Toni Costa. Y es que, aunque la presentadora de Hoy Día se rehusaba a dar este gran paso en el mundo de las artes marciales, hizo tiempo en su agenda para practicar esta actividad en familia que tiene a su pequeña muy contenta ¡porque ya se ganó la cinta blanca.

“¡Hola, hola, mi gente linda! Quiero compartir con ustedes que inicié mis clases de taekwondo con Alaïa y Toni Costa que me motivaron a practicar esta disciplina en familia. Ya tengo mi cinta blanca y seguiré practicando con Alaïta que me enseña en casa. ¡Besitos a todos!”, dijo muy contenta para sus fans en las redes sociales, en donde mostró sus primeros pasos y cómo logró obtener su primera cinta con ayuda de Alaïa.

Hace unos días, en su paso por ¡HOLA! TV, Adamari contaba lo mucho que le gusta a su hija esta clase en la que va de maravilla y con patadas muy altas. “Toni también se metió para poder estar con ella, ahora quieren que me meta yo, pero no me voy a aprender esas rutinas porque ella ya tiene cinturón amarillo y a mí me faltaría muchísimo”, decía. Sin embargo, el poder de persuasión de su hijita pudo más y ahora los tres disfrutan de esta disciplina.

Alaïa, una niña que no deja de sorprendernos

Además de sus clases de taekwondo, Alaïa nos tiene encantados con sus múltiples actividades que no dejan de sorprender a sus fans, los de mamá y papá. Y es que apenas esta semana Toni compartió con el mundo entero la nueva habilidad de su pequeña de seis años: comunicarse en lenguaje de señas.

Alaïa nos mostró cómo decir: “Hola, mi nombre es Alaïa”, y después junto a papá inventar una manera de decir el nombre del bailarín, pues aún está aprendiendo cómo formar palabras. “¿Tú sabes un montón, no? ¡Qué maravilla!”, expresó emocionado Toni por ver crecer a su hija con grandes enseñanzas.