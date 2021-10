La curiosa pregunta de Alaïa a Toni Costa que lo llenó de ternura

La relación de Toni Costa con su hija es de lo más especial. La pequeña de seis años es, en definitiva, la dueña del corazón del bailarín español. Y aunque lo sabe muy bien, quiso corroborar ese detalle con una pregunta que tomó por sorpresa a su papá en uno de sus viajes al colegio. Toni quedó impresionado no sólo por la curiosidad de la niña, sino por la respuesta que esperaba escuchar que, por suerte, fue la que él dio.

©@toni



Toni Costa y Alaïa, la relación más linda entre padre e hija

“¡Cómo está creciendo mi princesa Alaía”, expresó el bailarín sobre lo rápido que pasa el tiempo y cómo apenas hace unos ayeres la llevaba en brazos. “Les voy a contar algo que acaba de pasar mientras la llevaba a la escuela y que me dejó así 😍”, continuó para sus seguidores en las redes sociales.

“Me pregunta Alaïa, ¿papá qué es lo que mas te gusta en tu vida?”, dijo la niña. “Me quedo parado porque no me esperaba que saliera con esa pegunta, bueno le contesto que lo que mas me gusta en mi vida es estar con ella”, fue la respuesta que dio el feliz papá.

Lo mejor de todo fue la reacción de Alaïa, pues aunque sabía qué diría papá, era justo lo que quería escuchar: “Y dice: ‘¡Papiiiiiiii, sabía que ibas a decir eso! ¡De verdad!’. Le contesto diciéndole que la amo”, concluyó Toni con esta bella anécdota familiar que sólo puede sucedern por el amor entre un padre y su hija.

Toni Costa, siempre al pendiente de su hija

En los últimos meses, Toni Costa ha demostrado que el amor por su hija es más grande que cualruiqer otra cosa. El también instructor de zumba, junto a su ex, Adamari López, han hecho lo imposible por que su hija lleve una vida llena de amor a pesar de la separación de la pareja.