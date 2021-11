Adamari López presume su amistad de más de 20 años con Carlos Ponce

Adamari López compartió una fotografía del baúl de los recuerdos al lado de Carlos Ponce y causó un gran revuelo en las redes sociales, pues dicha imagen tiene más de 20 años, y es de la época en la que ambos participaban en telenovelas como Sin Pecado Concebido, Amigas y Rivales, entre otras. ‘Ada’ acompañó la imagen con las siguientes palabras: “Jueves de #TBT para recordar junto a mi querido @poncecarlos1 💛”, y preguntó a sus fans si querían ver más fotografías de esa época, a lo que la mayoría respondió que sí.

Adamari López y Carlos Ponce, hace más de 20 años

Más allá de tener una relación laboral, ‘Ada’ y Carlos son muy buenos amigos y han coincidido en sus trabajos en cadenas como Telemundo y Univision. Sin embargo, pocos saben que se conocen desde que eran niños, cuando vivían en Puerto Rico. Incluso ‘La Chaparrita de Oro’ le rompió el corazón a Carlos Ponce.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el actor, quien recientemente apareció en Luis Miguel, la serie, contó que le declaró su amor a Adamari, pero ella lo rechazó. “Yo no sé si leí o escuché una vez, ¿que tú le propusiste ser ser novio a Adamari López?”, le preguntó Quique Usales a Ponce, a lo que él respondió que era cierto y hasta contó la anécdota.

Carlos Ponce contó que, cuando eran niños, Adamari López le rompió el corazón

“Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡no!‘ Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace”, contestó.