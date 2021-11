Así reaccionó Marco Antonio Regil ante la posibilidad de volver a tener una relación con Adamari López

Marco Antonio Regil no pudo evitar externar su sorpresa ante los señalamientos de una posible nueva oportunidad en el amor con Adamari López, ahora que su colega ha vuelto a la soltería. Y es que tanto él como la conductora puertorriqueña encabezan la lista de solteros más codiciados dentreo del medio artístico y cada vez que son abordados por la prensa son cuestionados por su futuro amoroso. Así fue el caso del presentador mexicano quien durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación tuvo que responder a una serie de preguntas en relación a si ya ha iniciado o no algún romance.

Marco Antonio Regil reacciona ante posibilidad de volver con Adamari López

Con el humor que lo caracteriza, Regil respondió: “Siempre me andan… ¿por qué ese afán de quererme casar?... ¡déjenme!... No, no, no hay nada todavía”. Y con respecto al posible hecho de darse una nueva oportunidad con la “Chaparrita de Oro” comentó que entre ellos solo existe un gran cariño.

“Eso se llama el recalentado”. Y tras una larga carcajada, agregó: “¿qué tiene qué ver?... y ahora caigo en la trampa y mañana sale ‘Marco quiere regresar con Adamari’ … le mando abrazos con cariño, pero no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar”.

Ambos protagonizaron un noviazgo hace 20 años y dicha historia de telenovela fue revelada en 2018, cuando el destino los volvió a juntar pero como compañero de trabajo en el matutino de Telemundo Un nuevo día (hoy Día).

Según se comentó en aquel entonces, durante una sección del programa que celebraba los 40 años de Adamari en televisión, los conductores terminaron su noviazgo debido a los celos de él, que no podía soportar verla en la pantalla chica besándose con otros.

De acuerdo con lo dicho en su momento, le atribuyeron la ruptura a dos galanes de las telenovelas mexicanas: Eduardo Capetillo con quien, en ese entonces, Adamari compartía créditos en la telenovela “Camila” y, en segundo lugar, a René Strickler con quien luego López participó en el melodrama “Sin Ti”.

