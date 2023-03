Sasha Sokol y su poderoso mensaje a un año de su denuncia pública

Hace exactamente un año, en el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol rompió silencio que guardó por décadas para hablar del daño que le provocó la relación que sostuvo en su adolescencia con el productor Luis de Llano Macedo. Tras hacer esta denuncia pública en sus redes sociales, la cantante, famosa por haber integrado la banda Timbiriche, emprendió acciones legales. Hoy, que han pasado 12 meses desde aquel momento tan fuerte y a la vez liberador, la intérprete ha compartido un nuevo mensaje en el que se ha sincerado sobre el proceso que ha vivido y las enseñanzas que le ha dejado.

Sasha tuvo un noviazgo con el productor cuando apenas era adolescente

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”, expresó Sasha al inicio de su mensaje que colocó en su cuenta de Instagram. “En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, continuó.

“He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”, expuso la cantante de 52 años, para luego compartir un resumen de “lo que he aprendido”. Junto a la descripción, Sasha publicó una serie de imágenes con reflexiones a propósito de su experiencia, la primera de ellas con la leyenda: “Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite”.

Si bien ella ha admitido que alzar la voz sobre lo que vivió en el pasado no fue nada sencillo, también ha reconocido que hacerlo fue un paso importante en su camino a la sanación: “Levantar la voz nunca es fácil. La vergüenza, el riesgo de sufrir más violencia y la impunidad, invitan al silencio. Entiendo y respeto a quienes hasta ahora han preferido callar”, expresó.

“Más víctimas estarán dispuestas a hablar a medida que construyamos una sociedad con mayor empatía que no normalice la violencia. Cuando seamos más las que hablemos, serán menos los abusadores, pederastas y criminales que pueden esconderse en el silencio de unas, para seguir lastimando a otras”, agregó en su álbum.“Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo”.

Para Sasha, romper el silencio ha sido un paso en el camino de la sanación

La cantante destacó la importancia de animar a otras víctimas a alzar la voz como lo hizo ella.“Hablar y denunciar me están ayudando a sanar. He descubierto una red solidaria de personas que luchan todos los días contra la violencia infantil, acompañando a las víctimas y persiguiendo a los culpables para llevarlos ante la justicia. Las historias son desgarradoras, su trabajo es difícil; pero es peor presenciar el sufrimiento y no hacer nada. ¡Gracias por su valentía y trabajo!”.

El apoyo de sus compañeros de Timbiriche

Tras compartir este poderoso mensaje los seguidores de Sasha le expresaron su apoyo y reconocieron su valentía por haber roto el silencio sobre una situación tan personal y al mismo tiempo de importancia pública. Entre ellos sus compañeros de Timbiriche, con quienes compartió por años. “Eres ejemplo para todas y todos ¡de algo importantísimo”, comentó Mariana Garza.“Todo el dolor y enseñanza te fortalece a ti y a quiénes te amamos y aprendemos con tu experiencia. ¡Y estamos contigo! Honro tu paso por este planeta, por la inmensa cantidad de cosas que nos has enseñado a superar. Te amo”, finalizó.

“Siempre contigo y para ti, el camino no ha sido fácil y mira que lo sabemos, pero estaré siempre contigo, a tu lado y siempre estaré agradecido por todo lo que me has enseñado, cada día te admiro y respeto más y nunca dejaré de darte mi hombro y ¡mi corazón! Aquí estoy. ¡Aquí estamos y siempre estaremos para ti!”, escribió por su parte Diego Schoening. Incluso Benny Ibarra, quien es sobrino de Luis de Llano, le expresó su apoyoa Sasha: “Levantando tu voz vibrando… levantando tu voz”

Los compañeros de Shasha le han expresado su apoyo

