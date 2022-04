‘Nos vemos en los tribunales’: Sasha Sokol procederá contra Luis de Llano

La actriz reveló que, al romper el silencio sobre esta compleja situaicón, lo único que pretende es generar conciencia sobre los riesgos que viven los jóvenes. Para concluir, la cantante de 51 años aseguró que ella y Luis se verían en los tribunales, con lo que dio a entender que llevará su caso hasta las instancias legales.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Nos vemos en los tribunales. pic.twitter.com/ryrLFa2TNw — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

La Fiscalía de la Ciudad de México respondió a las publicaciones de Sasha en Twitter y se puso a su disposición, en caso de que deseara hacer la denuncia correspondiente. “Buenas noches, lamentamos lo sucedido, hemos contactado con usted vía MD, estamos a sus órdenes”, se lee en un mensaje publicado desde la cuenta oficial de dicha dependencia.

El hilo de Twitter de la artista se da a unos días de que Luis de Llano rompiera el silencio en torno a esta situación con un comunicado, en el que aseguraba que los padres de Sokol tenían conocimiento de la relación entre ambos. “Mi relación con Sasha siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia“, explicó en su mensaje. “Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”.

Además, aseguró que él no había cometido ningún delito. “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma inmoral”.

En caso de proceder legalmente, Sasha Sokol presentará las pruebas correspondientes y será la justicia mexicana quien se encargue de imputar o no al productor.

