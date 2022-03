Laura Zapata recuerda cómo fue la relación de Thalía con un hombre 20 años mayor: ‘Estaba enamorada’

Pero en 1993, la historia de amor llegó a su fin, cuando Alfredo murió a causa de hepatitis. En ese entonces, Thalía estaba filmando Marimar y fue algo muy difícil de superar. En 2007, en el programa de Mentiras y Verdades de Verónica Castro, la intérprete de Amor a la Mexicana recordó cómose enteró del fallecimiento de su novio.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde ‘Marimar’ salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, contó. “De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, indicó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.