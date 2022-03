Productor acusado por Sasha Sokol de haber abusado de ella se defiende: ‘No he cometido delito alguno’

Para terminar, el autor de libros dedicó unas palabras a los suyos, quienes lo han apoyado en las últimas semanas, además de agregar que no comentará más sobre este asunto. “Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, honradez y justicia”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.