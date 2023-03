Fernanda Castillo compartió en sus redes un mensaje sobre la conmemoración del Día de la Mujer y la lucha por los derechos de la mujer en México.

“Conmemoro la lucha de millones de mujeres que pelearon para que yo tenga la oportunidad de ser quien soy , de decidir, de luchar por mis hermanas. Hoy reviso las cosas que tengo aprendidas y las veces en que no he sido suficientemente empática con la situación de otra mujer , sus decisiones y su voz”.

“Hoy reconozco a todas esas mujeres que me enseñan , me inspiran y me guían. Las respeto y las honro 💜 #8m #niunamas #nosqueremoslibres #nosqueremosvivas”.