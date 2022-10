Luis de Llano asegura estar tranquilo ante las acusaciones de Sasha Sokol

Han pasado varios meses desde que Sasha Sokol rompió el silencio sobre la relación que mantuvo hace más de tres décadas con Luis de Llano ; sin embargo, este tema sigue dando de qué hablar. La integrante de Timbiriche anunció hace tiempo su decisión de emprender medidas legales contra el productor, quien acaba de aparecer en público, reavivando la polémica. El tío de Benny Ibarra fue abordado por la prensa, y aunque en un inicio expresó su deseo de mantenerse al margen del tema, finalmente expresó su postura y reveló cómo se encuentra en estos momentos.

©@sashasokolova



En marzo, Sasha habló como nunca de la relación que mantuvo con el productor

A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Luis fue cuestionado por medios como Despierta América respecto al mediático tema que lo une a Sasha. “No voy a hablar de eso… No es todavía el momento. Yo estoy muy bien, estoy feliz, mírenme”, expresó en un primer momento. Cuando los reporteros lo cuestionaron directamente sobre la denuncia que Sasha interpuso en su contra, el productor televisivo aseguró estar tranquilo. “Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco. No me ha afectado, estoy muy bien”, reiteró.

De Llano descartó de tajo la posibilidad de un diálogo con la cantante para llegar a algún tipo de acuerdo. “No voy a platicar... No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes, la prensa”, aseguró. El productor dijo estar libre de arrepentimientos y feliz por sus logros profesionales a través de los años. “Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera”, expresó.

“(Para ella) no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme. ¿Delitos? ¡Cómo crees! En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y los admiro”, dijo refiriéndose a los reporteros luego de que mencionaran las acusaciones que la integrante de Timbiriche expuso.

©@luisdllanomacedo



De Llano dijo estar tranquilo en medio del proceso legal en su contra

El productor confió en que la denuncia que las medidas legales emprendidas por Sasha no alcancen mayores proporciones. “Yo no creo que llegue a los tribunales. Sí me han notificado, pero yo estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio, provocado ni nada, simplemente no quiero hablar de eso”, comentó De Llano, anticipó que en su momento se abrirá sobre esta situación. “Las revistas dicen muchas cosas, pero yo la verdad cuando tenga el momento haré conferencias, haré pláticas, haré conferencias de prensa, y estoy trabajando mucho y voy a trabajar más todavía”, dijo