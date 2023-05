Becky G envía mensaje tras el caos con la prensa por preguntas sobre Sebastian Lletget

Becky G se pronunció a través de un video sobre la incómoda situación que vivió este fin de semana a su llegada a la Ciudad de México, en donde se presentaría en el festival Tecate Emblema. Entre fans y reporteros que buscaban la oportunidad de tomarse alguna foto con ella o preguntarle sobre los hechos más recientes de su vida, la cantante se resguardó en el personal de su equipo de seguridad y optó por seguir su camino sin prestar atención a los cuestionamientos de la prensa, en especial a aquellos que se referían a su situación sentimental con quien fuera su prometido, Sebastian Lletget, lo que provocó un completo caos.

Entre gritos y fuertes empujones, Becky sólo sonreía a quienes le dirigían una pregunta sobre su novio, pero permaneciendo en silencio, una actitud que mantuvo hasta que logró llegar a su auto para alejarse del lugar. La situación fue de lo más intensa, tanto que prefirió no quedarse callada y alzar la voz sobre lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, de locos. Sinceramente es algo que me impactó de manera muy fuerte”, expresó nerviosa y en español desde la tranquilidad de su habitación de hotel.

“Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo, que dicen ‘yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo’. Mira, yo también estoy intentando hacer el mío y no tienen nada que ver con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida. ¡Por favor! Ustedes me conocen”, agregó, pues entre los empujones, también hubo quienes le gritaban lo injusta que era por no detenerse unos minutos.

Sobre su vida personal y sin dar detalles de lo que sucede en su relación con Lletget, agregó: “Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no”. Al final de su mensaje, lo único que pidió fue que respetaran su decisión de mantener el silencio, pues no pretendía quedarse callada: “Para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, siento que no puedo conectar porque no me siento segura”, dijo. Y pidió: “Esta es una relación mutua, si yo te doy respeto, por favor, que también sea al revés. Es la única cosa que pido”.

La complicada situación de su compromiso con Sebastian Lletget

A finales de marzo pasado se intensificaron los rumores de infidelidad por parte de Sebastian luego de que una mujer asegurara en las redes sociales que a principios de año habían mantenido un breve encuentro romántico del que, supuestamente, tenía pruebas digitales.

Días después, el futbolista envió un mensaje pidiendo perdón a Becky: “A Becky, has sido la luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor cada sía, hice lo contrario, hiriéndote e irrespetando a la persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que tú te mereces”.

Desde entonces, la intérprete de Pijama no ha hecho declaraciones al respecto; sin embargo, en los eventos públicos en los que ha estado presente, ya no se le ve utilizando el anillo de compromiso que Sebastian le daba en diciembre pasado, cuando le propuso matrimonio y ella aceptó. Una boda que parece haber quedado en pausa y de la que Becky prefiere no hablar al respecto para sanar su corazón.

Vídeo Relacionado: Shakira: 'Mujer del Año' en los premios 'Mujeres Latinas en la Música' de Billboard Loading the player...