¿Dedicatoria a Sebastian Lletget? El misterioso mensaje de Becky G en su show en Coachella

Becky G fue una de las estrellas de raíces latinas que engalanó el primer fin de semana de Coachella 2023. La cantante impactó a su paso por este famoso festival de música, y no solo por el comentado momento que protagonizó junto a Natti Natasha sobre el escenario, sino por su increíble show. Sin embargo, hubo algo más que llamó la atención, y fue el misterioso mensaje que la intérprete de Sin Pijama expresó ante el público, pues de inmediato fue asociado con la situación que vivió con Sebastian Lletget.

©GettyImages



Becky G y Sebastian Lletget no se han pronunciado sobre el estatus de su compromiso

En un momento de su presentación en Coachella, Becky G se dirigió a los cientos de espectadores frente a ella para hablar de lo impredecible que puede resultar la vida. “A veces las cosas no salen como las planeas, solo diré eso”, dijo la cantante de 26 años, quien se comprometió con el futbolista a finales de 2022.

“Pero a veces, no es rechazo, es redirección”, agregó la intérprete, antes de proceder a cantar el tema MAMIII, el cual grabó junto a Karol G y fue lanzado en febrero del año pasado. “Tu gana’ de volver murieron en el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento”, dice un fragmento de la canción.

Si bien sus palabras bien podrían estar vinculadas a la letra de desamor de dicho tema, algunos asociaron su mensaje a su relación con Lletget, quien le pidió perdón tras aparentemente reconocer que le había sido infiel.

Aunque no ha habido ninguna declaración oficial, todo parece apuntar a que los planes de boda quedaron suspendidos. Y es que además, Becky G no ha usado el anillo de compromiso que el futbolista le dio en diciembre del año pasado. Sin embargo, algunos creen que las cosas entre ellos todavía tienen arreglo, pues aún conserva en sus redes sociales las fotos junto a Lletget.

©GettyImages



Becky ha dejado de usar en público su anillo de compromiso

La canción que parece esconder una indirecta

A finales de marzo, apenas unos días después de que empezaran a circular los rumores de infidelidad de Sebastian, Becky G lanzó el tema Chanel junto a Peso Pluma. A muchos llamó la atención el hecho de que se tratara justamente de una canción de desamor, pues embonó a la perfección con la situación personal que rodeada a la intérprete.

“Tienes que entender. No queremos reconocer, una y otra vez, cometimos errores que no se arreglan ya... Cuento de nunca ya acabar. Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá”, dice la letra de dicha canción. “Te recordaré. Por siempre en mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé que nunca ya te podré ver, y eso que pues te amo, bebé”, agrega en otra de las estrofas.