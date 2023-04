El emotivo discurso de Becky G tras recibir su galardón y en medio de rumores de ruptura con su pareja

Becky G se mostró de lo más emocionada durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, en donde por poco se le salen las lágrimas al recibir su tercer galardón de la noche. Con una gran alegría, no sólo aceptó su premio, sino que en su discurso honró a sus raíces latinas y agradeció a su familia de origen mexicano.

©GettyImages



Becky G, la más emocionada en recibir su premio en medio de rumores de ruptura

“Primero, quiero dar las gracias a mis hermanos de Marca MP por creer en mí, por formar parte de esta canción tan increíble, tan bonita”, dijo ante el aplauso y los gritos del público. “Siempre he hablado de lo mucho que significa ser latina, específicamente el orgullo que me da ser mexicana. ¡Es otra cosa!”, agregó.

Sonriente, continuó: “Me he inspirado y jugado con varios tipos de géneros como artista, porque hay muchos géneros que me inspiran, pero ser mexicana no nada más inspira mi música, pero más que nada me inspira mi manera de trabajar, mi manera de amar, mi manera de estar con mi familia. Toda mi familia me está viendo en casa, a mis abuelitos los quiero mucho”.

Orgullosa de sus raíces, habló de su herencia latina: “Mi sangre mexicana es todo para mí, es parte de la sangre que corre por mis venas, no cambia la historia de mi apellido, Gomez, que para mí es un orgullo llevar en cada escenario, en cada plataforma, en cada oportunidad”. Y concluyó con un grito que emocionó a todos sus compatriotas: “Gracias a toda mi gente de México. ¡Que viva México!”.

Sin anillo de compromiso

Becky G acudió a la ceremonia con un mini vestido negro con detalles brillantes y plateados en el escote y los tirantes. A juego, una capa larga que cubría su antebrazo y que mantenía lejos la atención de sus manos, en las que llevó varios anillos también plateados. Sin embargo, varios de sus seguidores notaron que en la mano izquierda, en la que llevaba algunas joyas, ya no estaba aquella sortija que tan feliz la hizo en diciembre pasado, cuando su pareja de más de seis años, Sebastian Lletget, le propuso matrimonio.

©GettyImages



La cantante podría haber cancelado su compromiso con el futbolista Sebastián Lletget

Tras rumores de infidelidad por parte del futbolista, la pareja podría haber cancelado el compromiso. Semanas atrás, una mujer envió mensajes anónimos a Becky para revelar que su prometido le había sido infiel con ella. La situación se hizo viral y desde entonces no se ha visto junta a la pareja. Y aunque Sebastián publicó una disculpa, Becky no ha hecho comentarios al respecto.