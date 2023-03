¿Mensaje para Sebastian Lletget? Becky G canta: ‘Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá’

A nivel personal, Becky G está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida, pues su novio, el futbolista Sebastian Lletget está inmerso en rumores de infidelidad. Mientras la cantante lidia con los reportes y la postura de Sebastian al romper el silencio con un comunicado, ella está enfocada en su carrera. Hace unas horas, lanzó el tema Chanel junto a Peso Pluma. Curiosamente, la canción llega en el momento justo, pues la letra es de desamor.

Sebastian Lletget y Becky G se comprometieron en diciembre pasado

Puede que no esté relacionada con su situación personal, pero podría ser un mensaje más de que ella ya está ‘dando vuelta a la página’. Recordemos que en días pasados, apareció en los iHeart Radio Music Awards sin su anillo de compromiso. Muy a lo Shakira, Becky envía un mensaje con la letra de su canción. En una de las estrofas que ella canta se escucha lo siguiente: “Tienes que entender. No queremos reconocer, una y otra vez, cometimos errores que no se arreglan ya... Cuento de nunca ya acabar. Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá”.

“Te recordaré. Por siempre en mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé que nunca ya te podré ver, y eso que pues te amo, bebé”, se escucha en otra de las estrofas.

La canción ha divido opiniones entre sus fans; algunos aseguran que es una canción más, otros creen que es una indirecta, justo como lo hizo Shakira con Music Session Vol.53.

“Becky, no perdones una infidelidad, eres una reina”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “A facturar, mami”, fueron solo algunos de los mensajes que sus fans le dejaron debajo de la foto promocional del tema, en la que aparece con Peso Pluma.

Otros emocionantes planes para Becky

Además del lanzamiento de Chanel, Becky está enfocada en su próxima participación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, el cual se llevará a cabo del 14 al 23 de abril. En sus stories, la intérprete de Mayores publicó un video en el que se ve entrenando muy duro para su tercera vez en el festival. Esta ocasión es aún más especial, pues será la primera ocasión en la que esté sobre el escenario en solitario. El año pasado, se presentó al lado de Karol G.

