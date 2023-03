Alejandra Espinoza está lista para vivir su más grande desafío en París: ‘La emoción es real’

Alejandra Espinoza está por cumplir un sueño más: correr el maratón de París. Lo que parecía algo muy lejano es ya una realidad. Recordemos que en la Navidad de 2022, su hijo, Matteo, y su esposo, Aníbal Marrero, le obsequiaron la inscripción a la carrera, una de las más importantes del mundo. La carrera se llevará a cabo el sábado 1° de abril y ‘Ale’, al igual que miles de competidores, recorrerá poco más de 26 millas sin parar (42 kilómetros). Para la estrella de televisión esto es todo un desafío, sin embargo, no es la primera vez que lo hace, ya que ha corrido los maratones de Nueva York y Boston.

Alejandra Espinoza, lista para correr el maratón de la capital francesa

La presentadora de Mi Famoso y yo viajó a París en compañía de su marido, así como de una de sus hermanas y su cuñado, quienes van en calidad de su equipo. A través de sus redes sociales, la también actriz dio un vistazo de la experiencia; desde sus horas en el avión hasta el momento en el que recogió su kit, el cual incluye su número de competidor y el rastreador de cada participante para medir su tiempo.

De camino al lugar para recoger el equipo, ‘Ale’ compartió su nerviosismo, pues el gran día para el que tanto se preparó ha llegado. “La emoción es real, cada vez se siente muchísimo más en el estómago”, contó ensus redes. “Ya estamos aquí, ya llegamos. Que sea lo que Dios quiera, voy a rendir lo que tenga que rendir”, dijo la estrella de televisión, quien dijo que, en caso de sentrise agotada, bajará la velocidad de su marcha y acabará la carrera como sea. “Voy a caminar si tengo que caminar, no pasa nada vengo feliz”.

Alejandra Espinoza presumió su nombre impreso junto al de otros corredores

‘Ale’ dio un vistazo a sus fans de la emoción deportiva que imperaba en el lugar donde recogió su kit, además de mostrar con orgullo una pared en la que estaban impresos los nombres de los miles de participantes.

Como recordarás, su esposo e hijo le dieron de regalo de Navidad la inscripción al maratón parisino. Además de esto, le dieron un short, un top y un par de tenis. ‘Ale’ aseguró que esas serían las prendas con las que correría la carrera. En una entrevista con ¡HOLA! Américas, en enero pasado, la originaria de Tijuana, Baja California, compartió sus expectativas sobre la carrera.

“Quiero acabarlo en un buen tiempo, la verdad estoy muy contenta. Correr es una de las cosas que más disfruto, y cuando mi esposo y mi niño me dieron este regalo, me emocioné mucho, porque han pasado cuatro años que yo salgo a correr todos los días”, indicó.

Lo que hace más especial está experiencia es que ‘Ale’ siente que al fin su familia ha entendido que esta es su gran pasión. “Este sería mi cuarto maratón, he hecho muchísimas carreras y es como la primera vez que mi esposo y mi niño aceptan que correr es mi pasión. Y por eso me dio mucha alegría; me regalaron ropa, tenis y todo para el maratón”, añadió.

