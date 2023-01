Alejandra Espinoza será host de Premio Lo Nuestro por quinta vez: ‘A disfrutar, porque estos momentos son únicos’

¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en Premio Lo Nuestro?

Yo siempre creo que la primera vez es muy especial en todos los sentidos (risas), fue muy especial la primera vez que me paré en el escenario. Me acuerdo de que terminó Premio Lo Nuestro y yo me quedé ahí hasta en final. Hasta que casi, casi que me barren los pies, ya estaban sacando todo el confeti. Me parecía muy impresionante verme ahí parada, haber terminado de grabar un show tan grande e importante para la cadena.

Yo cuando me pasan este tipo de cosas, cuando me toca conducir este tipo de eventos, siempre digo ‘gracias por pensar en mí’. Que la cadena me dé la oportunidad de estar ahí parada junto a tantos artistas, me siento muy agradecida y bendecida. Siempre la primera vez es bien emocionante y te queda la expectativa de ‘¿será que me vuelven a hablar?, ¿cómo lo haría?’.