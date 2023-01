Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio, trabaja para que los latinos como ella cumplan sus sueños

Ahora que conquistaste el espacio y eres reconocida, ¿alguno de esos profesores o compañeros se han acercado a ti pidiéndote una disculpa?

No he tenido la ocasión de que un profesor o compañero que llegue hacia mí y me pida disculpas. Pero sí he tenido personas de mi vida que no creían en mí, que me trataron mal que me han buscado para que les ayude a conseguir un trabajo o que quieren que los apoye con asistencia en su carrera. Eso se me hace interesante. Muchas personas no van a creer en ti, pero cuando lo logras, llegan hacia ti como si nada hubiera pasado.