El príncipe Harry revela una de las claves de su distanciamiento con la familia real británica

Este 2024, la familia real británica ha enfrentado unos de sus momentos más desafiantes en los últimos años, ello debido a los diagnósticos médicos de dos de sus más importantes integrantes. Sin embargo, tiempo atrás la Corona fue sacudida por otra situación de índole más personal: el distanciamiento del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Este tema, que sigue presente en el imaginario de muchos, será abordado en un nuevo documental televisivo, para el cual el mismo duque de Sussex ha concedido una entrevista.

El príncipe Harry conversó con la periodista Rebacca Barry para el programa Tabloids On Trial, de la cadena británica ITV, acerca de sus batallas legales contra la prensa sensacionalista que ha recurrido a tácticas ilegales como las escuchas telefónicas.

En el documental, del que se compartió un adelanto el pasado 24 de julio, el hermano menor del príncipe William fue cuestionado sobre si su determinación de emprender acciones legales contra los editores de dichos tabloides contribuyó de cierto modo en la "destrucción de la relación" con su familia.

“Sí, sin duda es un elemento central”, respondió el duque de Sussex. “Pero, ya sabes, es una pregunta difícil de responder porque todo lo que digo sobre mi familia da lugar a un torrente de insultos por parte de la prensa”, agregó.

“He dejado muy claro que esto es algo que hay que hacer. Sería bueno que lo hiciéramos como familia. Creo que, de nuevo, desde el punto de vista del servicio y cuando se ocupa un papel público, estas son las cosas que deberíamos hacer por el bien común. Pero, ya sabes, estoy haciendo esto por mis motivos”, agregó Harry, quien anteriormente se ha referido al lamentable fallecimiento de su padre, la princesa Diana, quien era perseguida por los paparazzi antes de su fatal accidente automovilístico.

“¿Qué opinas de su decisión de no luchar como tú lo hiciste?”, preguntó Rebecca, refiriéndose de nueva cuenta a la lucha del príncipe contra la prensa que lo persiguió a él y a su esposa. “Creo que todo lo que ha sucedido ha demostrado a la gente cuál es la verdad del asunto. Para mí, la misión continúa”.

En su nueva vida, la batalla sigue

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle viven actualmente en Montecito, California, con sus dos hijos, el príncipe Archie, de cinco años, y la princesa Lilibet, de tres. Pero el que haya cambiado su residencia no ha cesado sus esfuerzos de hallar justicia, pues apenas en febrero pasado obtuvo una victoria ante el Mirror Group Newspapers, por la que le concedió la suma 140 mil 600 libras (más de 180 mil dólares).

Harry demandó al editor del periódico por daños y perjuicios, alegando que los periodistas estaban vinculados a métodos que incluían escuchas telefónicas, en especial una práctica que consiste en obtener información mediante engaños, así como el uso de investigadores privados para actividades ilegales.

El duque de Sussex también interpuso una demanda contra News Group Newspapers, editor de The Sun y el hoy desaparecido News Of The World, por supuesta recopilación ilegal de información, un proceso que irá a juicio en enero de 2025.