El príncipe Harry habla de la salud de su padre y admite: ‘Cualquier enfermedad une a las familias’

Hace poco más de una semana se dio a conocer que el rey Carlos III había sido diagnosticado —de manera temprana— con una forma de cáncer, ello luego de que fuera sometido a una operación de próstata. Un día después del anuncio, el hijo menor del monarca, el príncipe Harry, viajó desde California para reunirse con él. Se supo que el encuentro fue breve, y no se conocieron más detalles. Ha sido hasta ahora que el duque de Sussex ha hablado al respecto en una nueva entrevista televisiva, y además ha reafirmado su profundo amor a su familia.

Harry viajó hace poco a Reino Unido.

En medio de un viaje a Canadá, el príncipe Harry concedió una entrevista a Will Reeve para Good Morning América (ABC) en la que abordó, entre otras cosas, el diagnóstico de salud de su padre y respondió si cree que está situación podría reunificar a la familia real británica. Para nadie es un secreto que en los últimos años ha habido un distanciamiento, el cual se ha acentuado con la mudanza de él y su esposa Meghan Markle a Estados Unidos.

“Mira, amo a mi familia”, comentó. “Estoy agradecido por el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”, agregó Harry. “Sí, estoy seguro. En todas estas familias veo día a día la fuerza de la unidad familiar. Creo que cualquier enfermedad une a las familias”, comentó.

Harry habló con cariño de su familia.

El duque de Sussex reveló cómo le informaron sobre la enfermedad de su padre y contó: “Hablé con él. Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude”. Sin embargo, cuando Will le preguntó cuál era su perspectiva sobre la salud de su padre, él prefirió mantenerse reservado. “Eso queda entre él y yo”, dijo, aunque adelantó que podría visitar nuevamente el Reino Unido en los próximos meses.

“Tengo mi propia familia, como todos nosotros”, dijo al ser cuestionado sobre cómo afronta las noticias que llegan desde tan lejos. “Mi familia y mi vida son como son. Tengo otros viajes planeados que me llevarán por el Reino Unido y pasaré por ahí y veré a mi familia tanto como pueda”, anticipó.

Revela si busca convertirse en ciudadano estadounidense

Harry habló además de su vida en Estados Unidos, dónde comparte junto a Meghan y sus pequeños Archie y Lilibet. “Es increíble. Amo cada día... A los niños les está yendo muy bien. Están creciendo como todos los niños. Ambos tienen un increíble sentido del humor y nos hacen reír y nos mantienen con los pies en la tierra todos los días, como la mayoría de los niños. Estoy muy agradecido de ser papá”.

Dado lo pleno que se sienre en territorio estadounidense, fue cuestionado sobre si ha considerado convertirse en ciudadano de este país. “Lo he considerado, sí”, confesó, aunque señaló que no es su prioridad en este momento. “No tengo idea. La ciudadanía estadounidense es un pensamiento que se me ha pasado por la cabeza. Pero ciertamente no es algo que sea una alta prioridad para mí en este momento”.

