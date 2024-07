El príncipe Harry revela la razón por la que no permitirá que Meghan Markle regrese al Reino Unido

Para nadie es un secreto que desde hace tiempo el príncipe Harry ha librado una batalla legal contra distintos medios británicos, alegando no solo acoso, sino incluso prácticas ilegales de parte de algunos. El hijo menor del rey Carlos III ha hablado al respecto en una reciente entrevista, explicando cómo dicha situación afectó su relación con la familia real británica. Además, el duque de Sussex ha revelado cómo esto se vincula con el hecho de que no quiere que su esposa Meghan Markle regrese al Reino Unido.

© Getty Images El principe Harry ha explicado por qué no quiere que su esposa Meghan Markle regrese al Reino Unido.

En una entrevista con Rebecca Barry, para un documental televisivo llamado Tabloids on Trial (ITV), el príncipe Harry contó cómo se vio orillado a emprender acciones legales contra algunos medios británicos.

“Me presionaron demasiado. Llegó un punto en el que estás condenado si lo haces y estás condenado si no lo haces. No creo que haya nadie en el mundo que esté mejor preparado y en mejor posición para poder llevar esto a cabo que yo”, dijo el hermano menor del príncipe William, quien hace unos meses obtuvo una victoria contra el editor del Daily Mirror en una demanda por escuchas telefónicas, por la que recibió una suma equivalente a más de 180 mil dólares.

© ITV El príncipe Harry en su entrevista con Rebecca Barry para la cadena británica ITV.

Ahondando en las razones por las que se vio orillado a emprender esta lucha contra la prensa sensacionalista, Harry explicó cómo los reportes de algunos medios pueden ser potencialmente riesgosos si son leídos por ciertas personas.

“Sigue siendo peligroso y lo único que se necesita es un actor solitario, una persona que lea estas cosas y actúe en consecuencia, ya sea con un cuchillo, con ácido o lo que sea... son preocupaciones genuinas para mí, son una de las razones por las que no traeré a mi esposa de regreso a este país”, expuso.

© Getty Images El príncipe Harry ha confesado que considera peligroso que Meghan regrese al Reino Unido.

En 2022, los abogados de Harry sostuvieron en el Tribunal Superior de Londres que los viajes del príncipe a la capital británica no son más frecuentes porque no se siente seguro “en el que es, y siempre será, su hogar”. Dicha afirmación tuvo lugar durante una audiencia con la que el royal buscaba el restablecimiento de su protección policial cuando se encuentre en el Reino Unido.

Las amenazas en contra de los duques de Sussex

Las recientes declaraciones de Harry en ITV llegan casi dos años después de que Neil Basu, excomisionado adjunto de operaciones especializadas de Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres), contara en un documental de Channel 4 que se habían detectado amenazas "repugnantes y muy reales" contra el príncipe y su esposa Meghan.

© Getty Images En el pasado, se reportaron amenazas contra el príncipe Harry y Meghan Markle.

"Si hubieras visto el material que se escribió y lo estuvieras recibiendo, el tipo de retórica que está en línea... te sentirías amenazado todo el tiempo”, contó Neil. “Teníamos equipos investigando el asunto. Hay personas que han sido procesadas por esas amenazas”, contó.

El príncipe Harry y Meghan se mudaron del Reino Unido con el fin de establecerse en Estados Unidos. Actualmente residen en Montecito, California, con sus hijos, el príncipe Archie, de cinco años, y la princesa Lilibet, de tres años.