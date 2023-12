El príncipe Harry gana juicio contra los tabloides británicos; ¿cuánto dinero recibirá?

Este ha sido sin duda uno de los años más trascendentes en la vida del príncipe Harry, pues estuvo marcado por las impactantes revelaciones que hizo tanto en su libro de memorias como en las entrevistas de promoción. Ahora, a escasos días de concluir el 2023, el hijo del rey Carlos III ha logrado una significativa victoria frente a los tabloides británicos, contra quienes ha sido siempre muy crítico.

El príncipe Harry ha ganado la demanda que interpuso junto a varias personalidades contra la editorial Mirror Group Newspapers (MGN) por phreaking o piratería telefónica. El duque de Sussex y más demandantes acusaron a dicha empresa de obtener detalles privados de ellos mediante escuchas, y señalaron a los directivos de permitir esta forma de operación. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado a su favor en una sentencia que indica que tienen que indemnizar al hijo menor del rey Carlos con másde 180 mil dólares (140 mil libras).

Harry ya se pronunció sobre esta resolución a través de su abogado. “Hoy es un gran día para la verdad, así como para la rendición de cuentas. El Tribunal ha dictaminado que se llevaron a cabo actividades ilegales y criminales en los tres periódicos del Grupo Mirror (The Mirror, The Sunday Mirror y The People) de manera habitual durante más de una década. Este caso no se trata solo de piratería; se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de encubrimiento y destrucción de pruebas”, expresó David Sherborne.

“El Tribunal ha determinado que los directores de la junta directiva, su departamento legal, altos ejecutivos y editores como Piers Morgan, claramente conocían o estaban involucrados en estas actividades ilegales”, continuó el representante legal del esposo de Meghan Markle.

En la carta que leyó el abogado, escrita por Harry, también señaló que “el camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso, y desde que presenté mi demanda hace casi cinco años se han utilizado historias difamatorias y tácticas intimidatorias contra mí y a expensas de mi familia”. Sin embargo, celebró que tras este largo tiempo le hayan dado la razón. “Estoy feliz de haber ganado el caso, especialmente teniendo en cuenta que este juicio solo analizó una cuarta parte de mi reclamo total”, expuso.

El juez Fancourt, a cargo del caso, explicó los datos más relevantes de la sentencia. “He concedido al Duque una indemnización por daños y perjuicios con respecto a cada uno de los artículos y facturas en los que se demostró la obtención ilegal de información. También he concedido una suma adicional para compensarle por la angustia que sufrió como resultado de la actividad ilegal dirigida a él y a sus allegados”, dijo.

“Reconozco que el Grupo Mirror no fue responsable de toda la actividad ilegal dirigida al Duque, y que gran parte del comportamiento opresivo de la prensa hacia el Duque a lo largo de los años no fue ilegal en absoluto. Por lo tanto, MGN solo desempeñó un pequeño papel en todo lo que sufrió el Duque y la indemnización por daños y perjuicios por este motivo es modesta”.

No todo han sido victorias

Esta resolución se dio a conocer apenas unos días después de que Harry recibiera malas noticias en otro de los procesos legales en los que está involucrado. El pasado 12 de diciembre se dio a conocer que un juez del Tribunal Superior de Londres le ordenó ordenado pagar 50 mil libras (más de 63 mil dólares) al Mail on Sunday en concepto de costos legales en un caso de difamación que tiene su origen en un artículo en el que se contaba su batalla legal con el Ministerio del Interior británico por sus medidas de seguridad cuando se encuentra en Reino Unido.

