Las revelaciones más impactantes del libro del príncipe Harry

Si bien las memorias del Príncipe Harry, Spare, se lanzarán oficialmente el 10 de enero, ya se han filtrado extractos en línea. En su libro, el duque de Sussex escribió sobre una supuesta confrontación física con el príncipe William y afirmó que su hermano mayor y ahora cuñada, la princesa de Gales -de soltera Kate Middleton-, lo animó a usar su disfraz Nazi en una fiesta en 2005.

A continuación algunas de las impactantes acusaciones de las memorias de Harry que se han revelado hasta ahora...

Un enfrentamiento físico con el Príncipe William

The Guardian publicó un extracto del libro el 4 de enero, en el que detalla una supuesta confrontación entre William y Harry que tuvo lugar en 2019. El duque de Sussex afirma en Spare que su hermano llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. A lo que Harry dijo que era un “loro de la narrativa de la prensa” sobre su esposa.

Se dice que se intercambiaron insultos y William le dijo a su hermano que sólo lo estaba tratando de ayudar. “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Lo siento, ¿así es como llamas a esto? ¿Ayudándome?” dijo Harry.

Según el duque, William se enojó por el comentario y maldijo mientras caminaba hacia él. Harry escribió que le dio a su hermano un vaso de agua y le dijo: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”.

Harry escribió: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

Según The Guardian, Harry afirma que “William lo instó a devolver el golpe, citando peleas que tuvieron cuando eran niños. Harry dice que se negó a hacerlo. William se fue, dice Harry, luego regresó ‘luciendo arrepentido y se disculpó’”.

William le dijo a su hermano menor que no necesitaba contarle a “Meg” sobre esto. “¿Quieres decir que me atacaste?”, dijo Harry, a lo que William respondió: “Yo no te ataqué, Harold”. Si bien Harry compartió que no le dijo a Meghan de inmediato, sí llamó a su terapeuta.

Harry dice que William y Kate lo alentaron a usar su disfraz Nazi

En una parte del libro, que obtuvo Page Six, Harry escribió que estaba entre un piloto y un disfraz nazi para una fiesta en 2005. “Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme Nazi, dijeron”, afirmó Harry, y agregó que cuando se lo probó para ellos, “ambos aullaron. ¡Peor que el traje de leotardo de Willy! ¡Mucho más ridículo! Lo cual, de nuevo, era el punto”.

Meghan dijo que Kate tenía “cerebro de bebé”

Según el Mail on Sunday, Harry escribió en su libro que Meghan se “ofendió” cuando la “reprendieron” por decirle a Kate que “debe tener cerebro de bebé debido a sus hormonas” antes de la boda real de los Sussex. La Princesa de Gales dio a luz a su tercer hijo, el Príncipe Louis, menos de un mes antes de la boda de Meghan y Harry en 2018.

“En el libro, Harry dice que hubo una discusión sobre el momento del ensayo de la boda y los vestidos de niña de las flores y Kate estaba muy molesta”, dijo una fuente al Mail on Sunday. “Meghan dijo que Kate tenía ‘cerebro de bebé’ debido a las hormonas por el embarazo”.