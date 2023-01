Rafael Amaya reflexiona sobre el renacer de su personaje en ‘El Señor de los Cielos’

Sobre tu salida en la quinta temporada, se dijo que tú pediste salir de la historia, ¿qué te motivó a regresar?

Se me hizo la propuesta y no fue precisamente para El Señor de los Cielos, sino para La Doña, la otra serie con Aracely Arámbula, donde se me proponía darle continuidad al personaje… Y ahí se empezó a contar la historia de ella, la historia de cómo sobrevive y aquí a través de flashbacks se va a refrescar un poco esa información para los que no la hayan visto.